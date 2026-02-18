Arnavutköy'de vahşet gecesi: Eşini çocuklarının gözü önünde katletti
İstanbul Arnavutköy'de kan donduran gece! Henüz 2 gün önce taşındıkları evde tartıştığı eşi Filiz Ş.'yi 3 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklayarak katleden Kıyasettin Ş., vahşetin ardından elini kolunu sallayarak evden çıktı. Kaçarken ev sahibine "Ben böyle bir olay yaptım" diyerek suçunu itiraf eden cani kocanın soğukkanlı tavrı dehşete düşürdü. İşte Türkiye'yi sarsan cinayetin bütün detayları...
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece yarısı kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Henüz 2 gün önce taşındıkları evde tartıştığı 32 yaşındaki eşi Filiz Ş.'yi 3 çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklayarak katleden Kıyasettin Ş., cinayet sonrası soğukkanlı tavırlarıyla dehşete düşürdü.
YENİ EVLERİNDE KABUSU YAŞATTI
Olay, saat 01.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Kıyasettin Ş. ile eşi Filiz Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 4 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan tartışma kısa sürede vahşete dönüştü.
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KATLETTİ
Cani koca, yaşları 12'den küçük olan 3 çocuğunun evde bulunduğu sırada eşini defalarca bıçakladı. Çocuklarının gözleri önünde ağır yaralanan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
"ANNEM ÖLÜYOR" FERYADI
Mahalle sakinleri binadan gelen bağrışma sesleri sonrası çocuklardan birinin balkona çıkarak yardım çığlığı attığını anlattı. Görgü tanığı Mehmet Aydın, "Çocukların feryadını duyunca koştum geldim. Eve girdiğimde kadın kanlar içinde yerde yatıyordu" sözleriyle dehşeti anlattı.
EV SAHİBİNİ ARADI: "BEN BÖYLE BİR OLAY YAPTIM"
Vahşetin ardından binadan ayrılan Kıyasettin Ş.'nin soğukkanlılığı pes dedirtti. Cani kocanın kaçarken ev sahibini arayıp, "Ağabey ben böyle bir olay yaptım, teslim olmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.