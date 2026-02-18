Arnavutköy'de vahşet gecesi: Eşini çocuklarının gözü önünde katletti

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Annesinin katledilmesine tanık olan 3 çocuk polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde muhafaza altına alınarak karakola götürüldü. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Kıyasettin Ş. polise teslim oldu.