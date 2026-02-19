Bölcek Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, ihbar üzerine açık kapıdan içeri giren polis ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Evde kanlar içinde bulunan üç kişiden Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOCUKLARIYLA YENİ BİR HAYAT İSTİYORDU

Olay sırasında ağır yaralanan 31 yaşındaki iki çocuk annesi Kübra Kılıç, acil servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Kılıç'ın bir süre önce kuaför salonunu kapattığı ve çocuklarıyla yeni bir hayat kurmaya çalıştığı öğrenildi.

"KISKANÇLIK" BAHANESİYLE TACİZ ETMİŞ

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeye göre; Tolga Kuş ve Kübra Kılıç 7 ay önce resmen boşanmıştı. Tolga Kuş'un, "kıskançlık" bahanesiyle eski eşini sürekli taciz ettiği iddia edildi. Olay günü eve giden zanlının, kapı açılır açılmaz ateş etmeye başladığı; eski eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan yeğeni Zeynep Ayaz'ı da sırtından vurup intihar ettiği tespit edildi.