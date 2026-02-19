Aksaray'da eski koca vahşeti! Boşandığı eşi ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti
Aksaray’da dün akşam saatlerinde kan donduran bir vahşet yaşandı. 31 yaşındaki Tolga Kuş, 7 ay önce boşandığı eşi Kübra Kılıç ve yeğeni Zeynep Ayaz’ı çocuklarının gözü önünde katletti. Olayın ardından intihar eden zanlıyla birlikte 3 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’nin gündemine oturan cinayetlerin sebebi ise pes dedirtti.
Aksaray'ın merkez mahallelerinden Büyük Bölcek'te dün akşam saat 20.00 sularında yankılanan silah sesleri, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetin perde arkasındaki detaylar ise kan dondurdu.
EVDE KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR
Bölcek Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, ihbar üzerine açık kapıdan içeri giren polis ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Evde kanlar içinde bulunan üç kişiden Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
ÇOCUKLARIYLA YENİ BİR HAYAT İSTİYORDU
Olay sırasında ağır yaralanan 31 yaşındaki iki çocuk annesi Kübra Kılıç, acil servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Kılıç'ın bir süre önce kuaför salonunu kapattığı ve çocuklarıyla yeni bir hayat kurmaya çalıştığı öğrenildi.
"KISKANÇLIK" BAHANESİYLE TACİZ ETMİŞ
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeye göre; Tolga Kuş ve Kübra Kılıç 7 ay önce resmen boşanmıştı. Tolga Kuş'un, "kıskançlık" bahanesiyle eski eşini sürekli taciz ettiği iddia edildi. Olay günü eve giden zanlının, kapı açılır açılmaz ateş etmeye başladığı; eski eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan yeğeni Zeynep Ayaz'ı da sırtından vurup intihar ettiği tespit edildi.
İKİ KÜÇÜK ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA
Yaşanan vahşetin en acı yanı ise olay anında evde bulunan 12 yaşındaki M.A.K. ve 4 yaşındaki A.K.'nin her şeye tanık olmasıydı. Anneleri ve kuzenlerinin gözleri önünde öldürülmesine şahit olan iki çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak devlet korumasına verildi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA
Yaşamını yitiren üç kişinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Adli Tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.