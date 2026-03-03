CANLI YAYIN

TEM'i kilitleyen kaza! Hafriyat kamyonu devrildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne İstikametinde şoförün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. TEM Otoyolu'nda trafik oluştu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

