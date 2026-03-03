TEM'i kilitleyen kaza! Hafriyat kamyonu devrildi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne İstikametinde şoförün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. TEM Otoyolu'nda trafik oluştu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne İstikametinde şoförün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. TEM Otoyolu'nda trafik oluştu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...