Osmangazi'de minibüs sürücüsü trafikte çıkardığı kavgada tartıştığı sürücünün aracının camını kırdı. Sürücüye 180 bin lira ceza uygulanırken minibüs trafikten men edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde minibüs sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs sürücüsü, aracından inip otomobilin camını kırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, araca saldıran şahısa 180 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Fotoğraf: DHA

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Otomobilde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntüler, sanal medyada paylaşılınca polis ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen minibüs sürücüsüne toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, minibüsü de trafikten men edildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.