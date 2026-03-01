Polisten alkollü sürücüye soğuk duş: "Ehliyeti unut, 2032’de bile zor"

Ehliyeti geçici olarak iptal edilmiş olmasına rağmen alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüye 390 bin lira idari para cezası uygulandı. 1,16 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2032 yılına kadar el konuldu.

Kaza; Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Side istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Ziya Furkan R.'nin kullandığı 07 AHJ 828 plakalı otomobil, aynı istikamette kaldırım üzerinde seyrederken kaldırımdan yola inen Mehmet Şerif U.'nun kullandığı 07 BOJ 996 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞMURU

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Ziya Furkan R.'nin 116 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada, sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu ve kaza anında ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

390 BİN LİRALIK REKOR CEZA

Ekipler, yeni trafik cezası tarifesi üzerinden sürücüye adeta ceza yağdırdı:

Ehliyetsiz araç kullanmak (Geçici iptal sürecinde): 200 bin TL

Üçüncü kez alkollü araç kullanmak: 150 bin TL

Araç sahibine (Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak): 40 bin TL Toplamda 390 bin TL para cezası uygulanan sürücü, rakamı duyunca şaşkına döndü.

"2032 YILINA KADAR YAYA KALDINIZ"

Sürücünün ehliyetine el konulma süresi 2032 yılına kadar uzatılırken, trafik polisinin cevabı dikkat çekti. Cezaya şaşıran sürücüye "Yeni cezalardan haberin yok sanırım" diyen polis memuru, ehliyetin akıbetiyle ilgili de şu uyarıda bulundu:

"Sistemde 2032 yılında geri alabileceğiniz görülüyor. Ancak üçüncü kez alkollü yakalananların ehliyeti tamamen iptal ediliyor, geri alabileceğinizi zannetmiyorum."

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.