THY’den İran seferleri hakkında "iptal" iddialarına açıklama: Gerçeği yansıtmamaktadır

Türk Hava Yolları, İran seferlerine ilişkin sosyal medyada yer alan iptal iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur." ifadelerine yer verdi.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran seferlerine ilişkin sosyal medyada yer alan iptal iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Üstün, "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Gündüz şartlarında icra edilen seferlerin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Üstün, yolcuların resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.