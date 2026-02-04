THY’nin Katmandu-İstanbul uçağı Hindistan’a acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) Katmandu-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yaşanan teknik aksaklık nedeniyle Hindistan’a acil iniş yaptı.

Katmandu'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A330 tipi uçak, sağ motorda meydana gelen teknik arıza nedeniyle Kolkata'ya yönlendirildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.