Çanakkale'de yol çöktü, iki metrelik çukur oluştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolun çökmesi sonucu iki metre derinliğinde çukur oluştu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatıp bariyerlerle önlem aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Hamdibey Mahallesi Sakallı Sokak'ta bulunan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

MAHALLE SAKİNLERİNİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Altında su gider hattı bulunan yolda oluşan dev çukur, mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen belediye ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla yolu trafiğe kapattı.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çukurun çevresine bariyerlerle güvenlik şeridi çeken yetkililer, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun yeniden kullanıma açılacağını belirtti.