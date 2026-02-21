Osmanlı’nın asırlık mirası canlanıyor: Zimem defterinden ramazan kolisine!
On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelişiyle birlikte Türkiye genelinde yardımlaşma ve dayanışma seferberliği başladı. Osmanlı’dan günümüze miras kalan "Zimem Defteri" geleneği bugün modern Ramazan kolileriyle hayat bulurken, hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yarışıyor. İbadetin manevi boyutunu hatırlatan din görevlileri zekatın önemine vurgu yaparken, marketlerde ve vakıflarda hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bereket katıyor.
On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte Anadolu topraklarında yardımlaşma seferberliği başladı. Osmanlı'dan miras kalan "Zimem Defteri" geleneği, bugün modern iftar kolileriyle hayat bulurken; hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ortak olmak için yarışıyor. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, asırlık bu geleneğin bugünkü izlerini sürerken, uzmanlar ve vatandaşlar "Koli mi yoksa nakdi yardım mı?" sorusuna yanıt aradı.
ZEKAT MALI TEMİZLER: RAMAZAN'DA PAYLAŞMA VAKTİ
Ramazan ayı, sadece bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı bir dönem olarak yaşanıyor. Zekatın manevi sorumluluğuna dikkat çeken bir din görevlisi, "Zekat hakkında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 6. ayetinde 'Ve ekîmus salâte ve âtüz zekâh' buyurarak zekatı emrediyor. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi; 'Zekat malın pisliğidir. Zekatı veren malının pisliğini temizlemiş olur.' Bu vesileyle Ramazan'da mutlaka zekatımızı verelim" ifadelerini kullandı. Bu çağrıyla birlikte, yardımlaşma ayı olan Ramazan'da vatandaşlar hayır işlerine hız verdi.
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE: ZİMEM DEFTERİNDEN RAMAZAN KOLİSİNE
Yüzyıllardır süren bu köklü geleneğin temelleri, Osmanlı dönemindeki "Zimem Defteri" uygulamasına dayanıyor. O dönemde hayırseverlerin veresiye defterlerini gizlice kapatarak ihtiyaç sahiplerini mahcup etmeden yardım etme inceliği, günümüzde zengin içerikli Ramazan kolileriyle sürdürülüyor. 30 yılı aşkın süredir bu işle uğraşan bir esnaf, "Ana kalemlerimiz genelde pirinç, fasulye, nohut, mercimek, bulgur ve makarna gibi bakliyat ürünleri. Özellikle Ramazan'ın üçüncü ve dördüncü gününden itibaren talepler çok daha aktifleşiyor" sözleriyle piyasadaki hareketliliği aktardı.
HAZIR KOLİLERDE EKONOMİK AVANTAJ
Günümüzde gıda yardımları, pratikliği ve ekonomik olması nedeniyle daha çok hazır paketler üzerinden ilerliyor. A Haber Muhabiri Burcu Özüduru sahadaki son durumu, "Yüzyıllardır süregelen Ramazan kolisi geleneği bugün hala devam ediyor. Ancak artık eskisi gibi tek tek paketlenmek yerine hazır kolilerle sunuluyor. Bu kolilerin içerisinde 13 ya da 15 malzemeden oluşan temel gıdalar yer alıyor" diyerek özetledi. Hazır kolilerin içeriğine dair bilgi veren bir esnaf ise, "Ayçiçek yağı, çay, makarna, tuz, şeker, bulgur, zeytin, salça, un ve bakliyat çeşitleri bulunuyor. Hazır koli tercihi fiyat olarak da %10-15 gibi bir avantaj sağlıyor" açıklamasında bulundu.