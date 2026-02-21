Osmanlı’nın asırlık mirası canlanıyor: Zimem defterinden ramazan kolisine!

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte Anadolu topraklarında yardımlaşma seferberliği başladı. Osmanlı'dan miras kalan "Zimem Defteri" geleneği, bugün modern iftar kolileriyle hayat bulurken; hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ortak olmak için yarışıyor. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, asırlık bu geleneğin bugünkü izlerini sürerken, uzmanlar ve vatandaşlar "Koli mi yoksa nakdi yardım mı?" sorusuna yanıt aradı.

ZEKAT MALI TEMİZLER: RAMAZAN'DA PAYLAŞMA VAKTİ

Ramazan ayı, sadece bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı bir dönem olarak yaşanıyor. Zekatın manevi sorumluluğuna dikkat çeken bir din görevlisi, "Zekat hakkında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 6. ayetinde 'Ve ekîmus salâte ve âtüz zekâh' buyurarak zekatı emrediyor. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi; 'Zekat malın pisliğidir. Zekatı veren malının pisliğini temizlemiş olur.' Bu vesileyle Ramazan'da mutlaka zekatımızı verelim" ifadelerini kullandı. Bu çağrıyla birlikte, yardımlaşma ayı olan Ramazan'da vatandaşlar hayır işlerine hız verdi.