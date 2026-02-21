Pekin’de Ramazan bereketi: Anadolu lezzetleri Çin’de gönülleri fethetti
Çin'in başkenti Pekin'de kurulan iftar sofraları, sadece memleket hasreti çeken Türk vatandaşlarını değil, Türk kültürüne ve lezzetlerine hayran kalan Çinlileri de bir araya getiriyor. Sıcacık pidelerden dumanı tüten çorbalara, geleneksel kebaplardan Osmanlı şerbetine kadar zengin menülerin sunulduğu Türk restoranları, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhunu binlerce kilometre uzağa taşıyor.
Çin'in başkenti Pekin'de Ramazan heyecanı Türk mutfağıyla taçlanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, ülkenin dört bir yanına yayılan Türk restoranlarının iftar sofralarındaki yoğun ilgiyi yerinde görüntüledi. Dönerden baklavaya, demli çaydan sıcak pideye kadar memleket hasretini dindiren lezzetler, sadece Türklerin değil Çinlilerin de bir numaralı tercihi haline geldi.
PEKİN SOKAKLARINDA ANADOLU RÜZGARI
Çin'de Ramazan heyecanı bu yıl da Türk restoranlarının öncülüğünde büyük bir coşkuyla yaşanıyor. Türk mutfağının eşsiz tatları, hem Müslümanları hem de bu kültürü merak eden Çinlileri aynı sofrada buluşturuyor.
Bölgedeki hareketliliği aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek, "İftar vakti Çin'de ne yiyeceğiz derdine son. Çünkü ülkenin dört bir yanında Türk restoranlar faaliyetlerini artırdı. Türk dönerinden sulu yemeklere, pideden lahmacuna hatta baklavaya kadar her şey var" ifadelerini kullandı.
Restoran yetkilisi ise ilgiden duydukları memnuniyeti, "Çinliler olsun, yabancılar olsun, Türkler olsun... Özellikle Türkler çok mutlu oluyorlar burada bu yemekleri görünce. Hatta bize dua edenler bile var, teşekkür ediyorlar" sözleriyle dile getirdi.
ÇİNLİ MİSAFİRLER İFTAR SOFRALARINA HAYRAN KALDI
Türk mutfağının özgün lezzetleri, Çinli konuklardan tam not alıyor. Ailesiyle birlikte ilk kez bir Türk restoranına gelen Çinli bir kadın müşteri, "Bugün ailemle ilk defa bir Türk restoranına gelip yemek yiyoruz. Müslümanların Ramazan'daki iftar sevincini burada yaşadık. İçeri girer girmez restoranın o genel, oldukça egzotik atmosferi beni cezbetti. Bence Türk restoranının yemekleri çok lezzetli; salatalar, pideler... Ama benim en sevdiğim Osmanlı şerbeti oldu" dedi.
Bir başka Çinli müşteri ise Türk kebabının dünyaca bilinen ününe dikkat çekerek, "Burada Türk usulü çeşit çeşit kebap var; dana eti, tavuk eti, koyun eti ve daha birçok çeşidi kapsıyor. Farklı farklı pişirme yöntemleri var. Bizce her biri ayrı lezzetli" şeklinde konuştu.