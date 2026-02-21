CANLI YAYIN
Pekin’de Ramazan bereketi: Anadolu lezzetleri Çin’de gönülleri fethetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çin'in başkenti Pekin'de kurulan iftar sofraları, sadece memleket hasreti çeken Türk vatandaşlarını değil, Türk kültürüne ve lezzetlerine hayran kalan Çinlileri de bir araya getiriyor. Sıcacık pidelerden dumanı tüten çorbalara, geleneksel kebaplardan Osmanlı şerbetine kadar zengin menülerin sunulduğu Türk restoranları, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhunu binlerce kilometre uzağa taşıyor.

Çin'in başkenti Pekin'de Ramazan heyecanı Türk mutfağıyla taçlanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, ülkenin dört bir yanına yayılan Türk restoranlarının iftar sofralarındaki yoğun ilgiyi yerinde görüntüledi. Dönerden baklavaya, demli çaydan sıcak pideye kadar memleket hasretini dindiren lezzetler, sadece Türklerin değil Çinlilerin de bir numaralı tercihi haline geldi.

PEKİN SOKAKLARINDA ANADOLU RÜZGARI

Çin'de Ramazan heyecanı bu yıl da Türk restoranlarının öncülüğünde büyük bir coşkuyla yaşanıyor. Türk mutfağının eşsiz tatları, hem Müslümanları hem de bu kültürü merak eden Çinlileri aynı sofrada buluşturuyor.

ANADOLU LEZZETLERİ ÇİN'İ FETHETTİ: PEKİN'DE RAMAZAN BEREKETİ

Bölgedeki hareketliliği aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek, "İftar vakti Çin'de ne yiyeceğiz derdine son. Çünkü ülkenin dört bir yanında Türk restoranlar faaliyetlerini artırdı. Türk dönerinden sulu yemeklere, pideden lahmacuna hatta baklavaya kadar her şey var" ifadelerini kullandı.

Restoran yetkilisi ise ilgiden duydukları memnuniyeti, "Çinliler olsun, yabancılar olsun, Türkler olsun... Özellikle Türkler çok mutlu oluyorlar burada bu yemekleri görünce. Hatta bize dua edenler bile var, teşekkür ediyorlar" sözleriyle dile getirdi.

ÇİNLİ MİSAFİRLER İFTAR SOFRALARINA HAYRAN KALDI

Türk mutfağının özgün lezzetleri, Çinli konuklardan tam not alıyor. Ailesiyle birlikte ilk kez bir Türk restoranına gelen Çinli bir kadın müşteri, "Bugün ailemle ilk defa bir Türk restoranına gelip yemek yiyoruz. Müslümanların Ramazan'daki iftar sevincini burada yaşadık. İçeri girer girmez restoranın o genel, oldukça egzotik atmosferi beni cezbetti. Bence Türk restoranının yemekleri çok lezzetli; salatalar, pideler... Ama benim en sevdiğim Osmanlı şerbeti oldu" dedi.

Bir başka Çinli müşteri ise Türk kebabının dünyaca bilinen ününe dikkat çekerek, "Burada Türk usulü çeşit çeşit kebap var; dana eti, tavuk eti, koyun eti ve daha birçok çeşidi kapsıyor. Farklı farklı pişirme yöntemleri var. Bizce her biri ayrı lezzetli" şeklinde konuştu.

ERZURUMLU ŞEFİN ELİNDEN GELENEKSEL TARİFLER

Tüm bu lezzetler, Türkiye'den gelen deneyimli ustaların maharetli ellerinden çıkıyor. Geleneksel tariflere sadık kalarak hazırlanan yemeklerle hem damaklara hem de gönüllere hitap ediliyor. İftar sofrası için hazırlık yapan Erzurumlu Restoran Şefi, "Ürün alırken kesinlikle helal ete dikkat ediyoruz, helal ürünleri tercih ediyoruz. Kesimler helal, et aldığımız kasaplarımız Müslüman zaten. Kuru fasulye, Konya etli tandır gibi tam Türk gelenek görenek yemeklerimizi yapıyoruz. Türk lezzetlerini artık Çin'de de tadıyoruz" ifadelerini kullandı. Restoran çalışanları da Türk kültürünü tanıtmaktan gurur duyduklarını belirterek, yabancı misafirlerin övgülerinin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

ANTEP'TEN BAKLAVA URFA'DAN SADE YAĞ

Lezzette orijinalliği yakalamak için malzemelerin birçoğu özel olarak Türkiye'den getiriliyor. Restoran İşletmecisi, "Bizim baklavalarımız Türkiye'den, Antep'ten getirdiğimiz ustalarla çalışıyoruz. Baklavanın yağını biz özellikle Türkiye'den, Urfa'dan getiriyoruz. Sade yağ kullanılıyor. Yani Türkiye'deki birebir lezzeti yakalamak için mecburen bunu yapmak zorundayız" diyerek kaliteden ödün vermediklerini vurguladı. Tatlıların tadına bakan Çinli vatandaşlar ise özellikle künefeye hayran kalıyor.

Bir müşteri, "Bunun Türkiye'nin milli bir tatlısı olduğunu söylüyorlardı. İsmi künefe. Tattıktan sonra o çok yoğun fıstık lezzetini aldım. Dondurmayla birlikte tüketildiğinde tek kelimeyle harika oluyor" dedi.

ÇAYIN ANA VATANINDA TAVŞAN KANI TÜRK ÇAYI GURURU

Çin, çayın ana vatanı olmasına rağmen iftar sofralarının vazgeçilmezi yine Türk çayı oluyor. Muhabir Mehmet Zeyrek, "Burada bizim Türk çayını da dumanı üstünde görmek ayrı bir gurur veriyor. Bakır kazan içerisinde demini almış tavşan kanı çay, Çinlilerin de oldukça sevdiği ve bizim iftar sofralarımızın vazgeçilmezi" sözleriyle kültürel kaynaşmanın altını çizdi. Ramazan ayı boyunca sürecek olan bu özel ilgi, Pekin'de farklı kültürlerin aynı ekmeği paylaştığı, dostlukların pekiştiği bir köprü kurmaya devam ediyor

