Pekin’de Ramazan bereketi: Anadolu lezzetleri Çin’de gönülleri fethetti

Çin'in başkenti Pekin'de Ramazan heyecanı Türk mutfağıyla taçlanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, ülkenin dört bir yanına yayılan Türk restoranlarının iftar sofralarındaki yoğun ilgiyi yerinde görüntüledi. Dönerden baklavaya, demli çaydan sıcak pideye kadar memleket hasretini dindiren lezzetler, sadece Türklerin değil Çinlilerin de bir numaralı tercihi haline geldi.

PEKİN SOKAKLARINDA ANADOLU RÜZGARI

Çin'de Ramazan heyecanı bu yıl da Türk restoranlarının öncülüğünde büyük bir coşkuyla yaşanıyor. Türk mutfağının eşsiz tatları, hem Müslümanları hem de bu kültürü merak eden Çinlileri aynı sofrada buluşturuyor.

Bölgedeki hareketliliği aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek, "İftar vakti Çin'de ne yiyeceğiz derdine son. Çünkü ülkenin dört bir yanında Türk restoranlar faaliyetlerini artırdı. Türk dönerinden sulu yemeklere, pideden lahmacuna hatta baklavaya kadar her şey var" ifadelerini kullandı.