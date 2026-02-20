CANLI YAYIN

Peygamber Ocağı’nda Ramazan bereketi! A Haber Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Peygamber Ocağı’nda Ramazan bereketi! A Haber Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu

Vatan savunması için elleri tetikte bekleyen kahraman Mehmetçikler, Ramazan ayının manevi atmosferini Kütahya Hava Er Eğitimi Tugay Komutanlığı’nda yaşıyor. Ailelerinden uzakta geçirdikleri ilk Ramazan’da komutanları ve silah arkadaşlarıyla aynı sofrayı paylaşan askerlerin iftar heyecanına A Haber ekibi konuk oldu.

Vatan nöbetini kararlılıkla sürdüren kahraman Mehmetçikler, Ramazan ayının manevi iklimini Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda karşılıyor.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

Ailelerinden uzakta geçirdikleri ilk Ramazan'da komutanları ve silah arkadaşlarıyla aynı sofrada iftar yapan askerlerin duygu dolu anlarına A Haber ekibi tanıklık etti.

VATAN NÖBETİNDE İFTAR BULUŞMASI

"BU ŞANLI ÜNİFORMA İLE BURADA OLMAK BİR ONURDUR"

Kütahya Hava Er Eğitimi Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini sürdüren askerler, Ramazan ayını kışlada karşılamanın gururunu yaşıyor. Hava Piyade Er Ömer Demir, "Kütahya Hava Er Eğitimi Tugay Komutanlığı'nda 3 aydır askerim. Vatani borcumu ödemek için giydiğim bu şanlı üniforma ile Ramazan ayında burada olmaktan onur duyuyorum. Ailemden ayrı geçireceğim ilk Ramazan ayında bizi yalnız bırakmayan komutanlarımız ile iftar yapacağım için ise mutluyum. Öncelikle ailemin ve yüce Türk milletinin Ramazan ayını kutlarım" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri; karada, havada ve denizde her türlü zorlu şartta görevini sürdürürken, kışlalardaki sahur ve iftar sofraları kardeşlik bağlarını pekiştiriyor.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

MEHMETÇİK DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALIYOR

Zorlu arazi şartlarında ve her türlü iklim koşulunda vatan nöbetini sürdüren Mehmetçik, Ramazan'ın maneviyatını görev bilinciyle harmanlıyor. Hava Ulaştırma Burak Baytaş, "4 ay önce katılış yaptığım Kütahya Hava Er Eğitimi Tugay Komutanlığı'nda olmaktan gurur duyuyorum. Komutanlarım ve silah arkadaşlarımla beraber olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Yüce Türk milletinin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

Aynı birlikte görev yapan Hava Bandocu Hüseyin Bilgen ise, "4 ay önce katılış yaptığım Kütahya Hava Er Eğitimi Tugay Komutanlığı'nda olmaktan gurur duyuyorum. Komutanlarım ve silah arkadaşlarımla beraber olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum" diyerek asker ocağındaki dayanışmayı aktardı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

İFTAR SOFRASINDA ZENGİN MENÜ VE DUA SESLERİ

İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte kışlada tatlı bir telaş yaşanırken, A Haber ekibi Mehmetçik'in sofrasındaki detayları yerinde inceledi. Muhabirimiz kışladaki atmosferi, "Kışlalarda Mehmetçiklerimiz Ramazan'ın heyecanını doyasıya yaşıyor. Kütahya'daki Hava Er Eğitimi Tugay Komutanlığı'ndayız ve Mehmetçiklerimiz şimdi sıraya girdi ve iftara da dakikalar var. Menü de oldukça zengin; sebze çorbası var, eti bol tas kebabı var, pilav var ve aynı zamanda da havuç tarator var. Masalarda da hem hurma hem de helvalar var" sözleriyle aktardı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

Ezanın okunması ve yemek duasının ardından eller semaya açıldı, kahramanlar ilk iftarlarını silah arkadaşlarıyla birlikte huzur içinde yaptı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın