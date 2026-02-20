Peygamber Ocağı’nda Ramazan bereketi! A Haber Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu

Fotoğraf (ahaber.com.tr)

Ailelerinden uzakta geçirdikleri ilk Ramazan'da komutanları ve silah arkadaşlarıyla aynı sofrada iftar yapan askerlerin duygu dolu anlarına A Haber ekibi tanıklık etti.

"BU ŞANLI ÜNİFORMA İLE BURADA OLMAK BİR ONURDUR"

Kütahya Hava Er Eğitimi Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini sürdüren askerler, Ramazan ayını kışlada karşılamanın gururunu yaşıyor. Hava Piyade Er Ömer Demir, "Kütahya Hava Er Eğitimi Tugay Komutanlığı'nda 3 aydır askerim. Vatani borcumu ödemek için giydiğim bu şanlı üniforma ile Ramazan ayında burada olmaktan onur duyuyorum. Ailemden ayrı geçireceğim ilk Ramazan ayında bizi yalnız bırakmayan komutanlarımız ile iftar yapacağım için ise mutluyum. Öncelikle ailemin ve yüce Türk milletinin Ramazan ayını kutlarım" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri; karada, havada ve denizde her türlü zorlu şartta görevini sürdürürken, kışlalardaki sahur ve iftar sofraları kardeşlik bağlarını pekiştiriyor.