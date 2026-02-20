Maarif’in kalbinde Ramazan! 81 ilde okullardan yükselen ilahiler gönülleri ısıttı
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde Türkiye genelindeki okullarda "Maarif'in Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenleniyor. Teneffüslerde çalan ilahiler, öğrencilerin coşkulu katılımı ve ortaya çıkan anlamlı görüntüler Ramazan'ın iklimini yansıtırken sosyal medyada da büyük beğeni aldı. Öte yandan Bakan Tekin 168 kişinin imzaladığı metne sert tepki göstererek, "Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında manevi coşku yaşanıyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının manevi atmosferi bu yıl okullarda da hissediliyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde 81 ilde hayata geçirilen "Maarif'in Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, öğrencileri hem kültürel hem de manevi değerlerle buluşturuyor.
Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda teneffüs saatlerinde ilahiler yankılanıyor, öğrenciler Ramazan'ın bereketini ve huzurunu birlikte yaşıyor. Koridorlardan yükselen ezgiler, sınıflarda gerçekleştirilen sohbet halkaları ve düzenlenen tematik etkinlikler, Ramazan ruhunu eğitim ortamına taşıyor.
Öğrencilerin ilahilere eşlik ettiği, öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen programlarda birlik, paylaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıkıyor. Bazı okullarda hat sanatı atölyeleri, Ramazan temalı şiir dinletileri ve yardım kampanyaları da düzenleniyor.
Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, pek çok kullanıcı "Okullardan yükselen bu sesler umut veriyor" yorumunda bulundu. Veliler de etkinliklerin çocukların hem kültürel bilincine hem de değerler eğitimine katkı sunduğunu ifade ediyor.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüler ise" Ramazan, maarifin kalbinde atıyor." mesajı veriyor.
BAKAN TEKİN'DEN 168 KİŞİNİN İMZALADIĞI METNE SERT TEPKİ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sabah saatlerinde Artvin'e geldi. Artvin Çoruh İlkokulu'nu ziyaret eden Bakan Tekin, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ardından Artvin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin, valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Tekin, burada gerçekleştirilen il eğitim değerlendirme programına katıldı.
Tekin, "Geçtiğimiz günlerde 168 kişiden oluşan bir metin imzaya açıldı. İmzalandı ve bakanlığımızı bu anlamda zan altında bırakacak ifadeler kullanıldı. Bu 168 kişinin imzaladığı metinde bizleri zan altında bırakan ifadeler, benim durduğum yerden suç teşkil eder. Dolayısıyla biz bununla ilgili de bir suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
"ANAYASANIN KENDİ İŞLERİNE GELEN MADDELERİNE BAKIYORLAR"
Ramazan ayıyla ilgili faaliyetlere gelen eleştirilerine yönelik de konuşan Bakan Tekin, şunları söyledi: "Ramazanla ilgili faaliyetlerimiz kamuoyunda farklı mihraklar tarafından farklı şekilde değerlendirme eğilimine girdi. Ben öncelikle şunu söyleyeyim; anayasamız, anayasal düzenimiz bize Milli Eğitim Bakanlığı'na ve bütün kamu görevlilerine anayasaya uygun hareket etmemizi salık veriyor. Biz de ona göre davranıyoruz. Fakat bizim ramazan ayı ile ilgili yaptığımız etkinlikleri eleştirenler, anayasanın kendi işlerine gelen maddelerine bakıyorlar, diğerlerine bakmıyorlar. Geçtiğimiz günlerde 168 kişiden oluşan bir metin imzaya açıldı. İmzalandı ve bakanlığımızı bu anlamda zan altında bırakacak ifadeler kullanıldı. İşin tuhaf tarafı, onların içerisinde 1982 Anayasası'nı bizlere anlatırken yerin dibine geçiren hocalarımız da var. Biz bütün etkinliklerimizde, bütün çalışmalarımızda anayasanın tamamını, kanunların mevzuatın bize yüklediği görevlerin tamamını yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz. Biz bunları yaparken hak etmediğimiz eleştirilerle karşı karşıya kaldığımızda da doğal olarak tepkimizi gösteriyoruz."
"BEN ANLAMAKTA ZORLANIYORUM" Bakan Tekin, "Nedir rahatsız olduğumuz şey? Mesela bizim ramazan ayında yaptığımız etkinlikler; milli dayanışma, birlik beraberlik kardeşlik vurgusu üzerine yaptığımız etkinlikleri, 'eğitimde Talibanlaşma süreci' olarak tanımlıyorlar. Arkadaşlar böyle bir şeyi söyleyebilmek için ya bu toplumun içerisinde yaşamıyor olmanız gerekir ya bizim metinlerimizi okuyamamış olmanız gerekir ya da art niyetli olmanız gerekir. Başka, başka diyor ki mesela bizim metinlerimizle ilgili olarak itirazlarında Trump'ın ipine sarılmış eleştirisi yapıyorlar. Nasıl çıkartıyorsunuz; ramazan genelgesinden böyle bir ifadeyi ben anlamakta zorlanıyorum. Laik-hukuk düzenini ortadan kaldırmak. Ne yapmışız? Anadolu'da herkesin heyecanla beklediği, Anadolu'da toplumsal dayanışma kardeşlik ve benzeri hususları vurguladığımız ramazan ayını çocuklarımız heyecanla karşılasınlar; 'Dayanışma, kardeşlik, yardımlaşma duygularımız çocuklarımız tarafından içselleştirilsin' dediğimiz için laik hukuk düzenini ortadan kaldırmaya yönelik çaba içerisine girmişiz. Anlamakta zorlanıyorum ama en ağır ifade 'gerici azınlık' tanımlaması. Bunu, bunu söyleyen kişilere misliyle iade ediyorum" diye konuştu.
"RAHATSIZ OLMAYACAKSINIZ"
Bakan Tekin, "Suç duyurusunda bulunmamızdan da rahatsız olmayacaksınız. Laikliği savunmak suç değildir. Laiklik, dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet, kamu otoritesi tarafından güvence altına alınmasıdır. Dolayısıyla bunu savunmak asla suç olarak kabul edilemez. Biz de zaten herkesin dini inanç ve ibadet hürriyetinin anayasamızın başlangıç kısmında tanımlandığı gibi temel hak ve hürriyetler, 'Bütün Türk vatandaşları için eşit düzeyde sağlanmalı' mantığından hareketle yürüdüğümüz için bunu savunmayı suç olarak değil, tam tersine bir erdem olarak kabul ediyoruz.
Temel hak ve hürriyetleri amasız ve fakatsız olarak bütün vatandaşlarımız için savunan bir Cumhurbaşkanımız ve onunla birlikte çalışan Cumhur İttifakı ortağımız var. Biz de liderlerimizin talimatları doğrultusunda onların bize çizdiği perspektif doğrultusunda anayasada tanımlanan çerçevede hareket etmeye çalışan yürütme organlarıyız. Dolayısıyla yaptığımız şeylere yönelik bu tür ifadeler, bu ifadeleri kullandıktan sonra suç duyurusunda bulunmamızdan da rahatsız olmayacaksınız. Nasıl siz demokratik hakkınızı kullandığınızı iddia ediyorsanız; demokratik hukuk devletlerinde yargı ve hukuk üzerinden mücadele, hak aramak da bir demokratik haktır. Rahatsız olmayacaksınız. Suçunuz yoksa yoktur zaten ama ben de rahatsızlığımı ifade etmek için suç duyurusunda bulunmayı tercih ettim" dedi.