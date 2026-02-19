Marmara'da fırtına alarmı! BUDO'nun 2 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve dalga boyu nedeniyle bugün Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) seferi karşılıklı olarak iptal edildi.