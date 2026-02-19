Edirne'de Tunca Nehri taştı! Sarayiçi'nde sokaklar göle döndü

Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması sonucu Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi mevkisi sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle bazı köpekler mahsur kalırken, ekipler kurtarma çalışması başlattı. Yetkililer tarafından yerleşim yerlerinde risk görülmediği belirtildi.

Bulgaristan topraklarından doğarak Edirne'ye ulaşan Meriç Nehri, Tunca Nehri ve Arda Nehri'nde su seviyesindeki artış kademeli olarak devam ediyor. Taşkın nedeniyle, dünyaca ünlü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı ile kara bağlantısı koptu. Taşkın sonrası bu bölgede yaşayan bazı köpeklerin mahsur kaldığı bildirildi. Gün içerisinde kurtarma çalışması yapılmasına rağmen sonuç alınamadı. Yetkililer tarafından belirli noktalara mama bırakılarak köpeklerin aç kalmamaları için önlem alındı.

Yetkililer, su seviyesinin ilerleyen saatlerde bir miktar daha artabileceğini ancak mevcut verilere göre yerleşim alanlarını tehdit edecek boyutta bir risk öngörülmediğini belirtti.