Erzincan'da kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi

Erzincan’da sağanak, yüksek kesimlerde ise kar ve yoğun sis etkili oldu. Sakaltutan Geçidi ile Ahmediye Geçidi güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılırken, ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışma başlattı.

Erzincan'da etkili olan olumsuz hava koşulları, kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı aksattı. Merkezde sağanak yağış etkisini gösterirken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı ve yoğun sis görüldü.

2 GEÇİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kar yağışının etkili olduğu Sakaltutan Geçidi ile Ahmediye Geçidi, güvenlik gerekçesiyle tüm araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Karayollarının yol çalışmaları nedeniyle Erzincan-Sivas karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.



Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından yollar kontrollü ve kademeli olarak yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer, sürücüleri özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve sis riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.