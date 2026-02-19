Ege'de heyelan paniği! İzmir Otoyolu ulaşıma kapandı
Manisa’nın Turgutlu ilçesi sınırlarında meydana gelen heyelan nedeniyle İzmir Otoyolu’nun her iki yönü trafiğe kapatıldı. Yüksek kesimden yola akan tonlarca toprak 3 şeridi kapatırken, ekipler yolu yeniden ulaşıma açmak için temizlik çalışması başlattı.
Manisa'nın Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
TRAFİK KAPATILDI
Meydana gelen heyelanda tonlarca ağırlığındaki toprak yığını karayoluna akarak, yolun 3 şeridinin kapanmasına yol açtı. Güvenlik tedbiri kapsamında otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle başlatılan temizlik çalışmaları sürdürülüyor.