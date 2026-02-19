Ege'de heyelan paniği! İzmir Otoyolu ulaşıma kapandı

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 03:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Manisa’nın Turgutlu ilçesi sınırlarında meydana gelen heyelan nedeniyle İzmir Otoyolu’nun her iki yönü trafiğe kapatıldı. Yüksek kesimden yola akan tonlarca toprak 3 şeridi kapatırken, ekipler yolu yeniden ulaşıma açmak için temizlik çalışması başlattı.