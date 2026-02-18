Kocaeli'de tren istasyonunda vahşet! Kadını katledip kaçtı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan cinayet dehşete düşürdü. Tren istasyonunda Erdal Dağ tarafından tabancayla vurulan sınıf öğretmeni A.P.D kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının daha önce Erdal Dağ hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tren istasyonunda tabancayla vurularak hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Aylin Polat Dağ'ı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki Erdal Dağ tarafından öldürdüğü ortaya çıktı.
İSTASYONDA VURULDU KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde bulunan TCDD'ye ait tren istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan Aylin Polat Dağ, yanına gelen Erdal Dağ tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple tabancayla başından vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadını gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDEN ACI HABER: YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Aylin Polat Dağ, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yakalanan şüpheli Erdal Dağ ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ!
Cinayet zanlısı Erdal Dağ'ın, Aylin Polat Dağ'ın eşi olduğu öğrenildi. Çiftin İstanbul'da ikamet ettiği, boşanma aşamasında oldukları ve Aylin Polat Dağ'ın, katil zanlısı eşi Erdal Dağ hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı aldırdığı tespit edildi. Ayrıca Aylin Polat Dağ'ın sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.