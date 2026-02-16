Kayseri’de kan donduran vahşet! Eşini katledip kayınpederini aradı: "Kızını kestim, gel al"
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Rabia Alaca'yı 20 bıçak darbesiyle katleden Rahman Alaca hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan görgü tanığı ifadeleri, sanığın cinayet sonrası kayınpederini arayarak soğukkanlı bir şekilde "Kızını kestim, gel al" dediğini ortaya koydu.
Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu 26 yaşındaki Rabia Alaca'yı boğazını keserek öldüren 33 yaşındaki Rahman Alaca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede ifadesine yer verilen görgü tanığı A.F.A., "Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Babasını arayıp, 'Kızını gel al' dedi. Sonra polisi arayıp kendisini ihbar etti" dedi.
TARTIŞMAYLA BAŞLADI, CİNAYETLE SON BULDU
Olay, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca cebinden çıkardığı bıçakla Rabia Alaca'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Rabia Alaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
CANİ KOCA TUTUKLANDI
Kaçan Rahman Alaca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Rabia Alaca'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Rahman Alaca ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
MÜEBBET İSTENİYOR
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Rahman Alaca hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
"DEFALARCA BIÇAKLADI, BOĞAZINI KESTİ"
İddianamede ifadesine yer verilen görgü tanığı A.F.A., "Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Ardından yere oturttu. Arkasına geçerek çenesini tutarak boğazını kesti. Babasını arayıp, 'Kızını kestim, gel al' dedi. Sonra polisi arayıp kendisini ihbar etti. Sonra elindeki bıçakla parka gidip oturdu ve sigara içti. Ardından kızın başına yeniden gelip karnından bıçakladı" dedi. Bir başka görgü tanığı B.A. ise "Camiye gidiyordum. 'O tarafa yaklaşmayın orada cinayet işlendi. Karımı öldürdüm. Bu taraftan geçin" dediği yer aldı. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Rabia Alaca'nın en az 20 kesici delici alet yaralanmasına bağlı hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.