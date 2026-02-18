Avrupa’da ilk sahur heyecanı: Hollanda’da ramazan seferberliği

Hollanda'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslüman, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i ilk teravih ve ilk sahur heyecanıyla karşılamaya hazırlanıyor. Marketler süslenip alışveriş telaşı artarken, Gazze'de yaşanan acılar gurbetçilerin sevincine burukluk katıyor. Bir yanda Ramazan'ın bereketi ve coşkusu, diğer yanda İslam coğrafyasındaki hüzün… Avrupa'da Ramazan bu yıl hem dualarla hem de yüreklerdeki sızıyla başlıyor.

GURBETTE RAMAZAN TELAŞI: MARKETLER SÜSLENDİ

Hollanda'daki hazırlıkları yerinden aktaran A Haber Muhabiri Fatih Özyar, "Gazze'de olup bitenler nedeniyle bir tarafımız çok buruk ancak dünya geneline bakıldığında Hollanda'da yarın Ramazan ayının ilk günü. Şu an Türk bir girişimciye ait olan ADL süpermarketindeyiz ve her taraf 'Ramazan Mübarek' yazılarıyla süslenmiş durumda. Marketlerde acayip bir yoğunluk ve alışveriş telaşı var. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu mübarek ayın coşkusunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.