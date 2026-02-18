Avrupa’da ilk sahur heyecanı: Hollanda’da ramazan seferberliği
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, Avrupa’da büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılanıyor. Hollanda’daki Müslümanlar ilk teravih ve ilk sahur için geri sayıma geçerken, Türk süpermarketleri hem süslemeleriyle hem de indirimli fiyatlarıyla Ramazan atmosferini gurbete taşıdı. Gazze’de yaşanan acılar nedeniyle bir tarafı buruk olan gurbetçiler, birlik ve beraberlik içerisinde mübarek aya "merhaba" demeye hazırlanıyor. A Haber Muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'da bir Türk girişimciye ait markette gurbetçilerin oluşturduğu ramazan hazırlıklarını ilk elden görüntüledi.
Hollanda'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslüman, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i ilk teravih ve ilk sahur heyecanıyla karşılamaya hazırlanıyor. Marketler süslenip alışveriş telaşı artarken, Gazze'de yaşanan acılar gurbetçilerin sevincine burukluk katıyor. Bir yanda Ramazan'ın bereketi ve coşkusu, diğer yanda İslam coğrafyasındaki hüzün… Avrupa'da Ramazan bu yıl hem dualarla hem de yüreklerdeki sızıyla başlıyor.
GURBETTE RAMAZAN TELAŞI: MARKETLER SÜSLENDİ
Hollanda'daki hazırlıkları yerinden aktaran A Haber Muhabiri Fatih Özyar, "Gazze'de olup bitenler nedeniyle bir tarafımız çok buruk ancak dünya geneline bakıldığında Hollanda'da yarın Ramazan ayının ilk günü. Şu an Türk bir girişimciye ait olan ADL süpermarketindeyiz ve her taraf 'Ramazan Mübarek' yazılarıyla süslenmiş durumda. Marketlerde acayip bir yoğunluk ve alışveriş telaşı var. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu mübarek ayın coşkusunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hollanda'daki namaz vakitlerine de değinen Özyar, "İlk teravih namazı Amsterdam'da Türkiye saatiyle 21:45'te kılınacak, ilk imsak ise yine Türkiye saatiyle 07:55'te gerçekleşecek" sözleriyle aktardı.
"BU ATMOSFERİ YAŞATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"
Süpermarket zincirinin yönetim kurulu üyesi Turan Bey, gurbetçilere Ramazan ruhunu hissettirmek için özel bir hazırlık yaptıklarını belirterek, "Marketlerimizi Ramazan atmosferini müşterilerimize en iyi şekilde yansıtabilmek için süsledik. İnsanların bu mübarek ayı huzurla geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece süslemeyle kalmadık; vatandaşlarımızın bu mübarek ayda ürünlere daha kolay ulaşabilmesi için fiyatları indirdik" dedi.
İçlerindeki hüznü de dile getiren Turan Bey, "İçimizde büyük bir heyecan var ama Gazze'deki olaylar nedeniyle burukluk yaşıyoruz. Orada Ramazan maalesef istenildiği gibi geçmiyor. Bu mübarek ayın Gazze, Doğu Türkistan ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.