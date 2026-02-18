Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de

Sokağın devamında ise çocuklara geleneksel Ramazan lezzetleri olan macun ve şerbet ikram edilirken, Karagöz ve Hacivat figürleri de büyük ilgi gördü.



MİNİK YÜREKLERDEN BAKANLIĞA TEŞEKKÜR

Geleneksel kıyafetler içinde duygularını dile getiren öğrenciler, bu projenin kendileri için önemine vurgu yaptı. 4-D sınıfı öğrencilerinden Şeyma isimli bir öğrenci, "Burada Ramazan coşkusunu yaşatıyoruz, Milli Eğitim Bakanımıza bize bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Aynı sınıftan İshak isimli öğrenci de "Milli Eğitim Bakanımıza buradan çok teşekkür ediyorum, tüm Türkiye'nin Ramazan'ı mübarek olsun" şeklinde konuştu.

Yöresel kıyafetiyle dikkat çeken Hayat Durak ise, "Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, hepinize iyi bayramlar" sözleriyle bayram mesajı verdi. Şanlıurfa yöresine ait kıyafetleriyle dikkat çeken Aysima, "Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz, hepinizin Ramazanını buradan kutluyorum" diyerek sevincini paylaştı.



"AMACIMIZ RAMAZAN BİLİNCİ OLUŞTURMAK"

Etkinliğin mimarı olan öğretmenler, çocuklara manevi değerleri aşılamanın önemine değindi. Hazırlıkların yoğun bir emekle yapıldığını belirten bir eğitimci, "Hazırlıklarımıza geçen haftadan başladık. Öğrencilerimizde manevi duyguları, Ramazan bilincini oluşturmak adına kendi hazırladıkları fenerler, davullar ve manilerle hazırlandılar. Şu anda çocuklarımıza bu bilinci vermeye çalışıyoruz" sözleriyle aktardı.

Bir diğer öğretmen ise projenin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayarak, "Çocuklarımız bu projeyi duyunca çok heyecanlandılar. Stantlar tamamen onların el ürünü materyallerden oluşuyor. Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız o lezzetleri tatsınlar diye böyle bir sokak hazırlamayı uygun gördük" ifadelerini kullandı.