Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Maarif'in Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, Türkiye genelindeki okullarda büyük bir coşkuyla devam ediyor. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Ankara'daki Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İlkokulu'na konuk olarak, öğrencilerin hazırladığı "Ramazan Sokağı"ndaki renkli görüntüleri ve geleneksel kutlamaları ekranlara taşıdı.

Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de 1

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde 81 ildeki okullarda "Maarif'in Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler başlatıldı. Okul koridorlarının adeta birer "Ramazan Sokağı"na dönüştürüldüğü Başkent Ankara'da, minik öğrenciler geleneksel kıyafetleri, manileri ve kendi imkanlarıyla hazırladıkları gösterilerle Ramazan ruhunu doyasıya yaşıyor.

Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de 2

OKULLARDA RAMAZAN COŞKUSU!

A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İlkokulu'nda kurulan o özel sofraların ve düzenlenen etkinliklerin detaylarını yerinden aktardı.

Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de 3

BAŞKENT'TE RAMAZAN SOKAĞI ESİNTİSİ
Okulun içerisinde kurulan ve her köşesi titizlikle hazırlanan Ramazan Sokağı'nda miniklerin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Elinde davuluyla mani okuyan 4. sınıf öğrencisi, "Besmele ile başladım, sokakları kışladım, Ahmet abi gelince bahşişimi düşledim" sözleriyle geleneksel Ramazan manilerini seslendirdi.

Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de 4

Etkinlik hakkında bilgi veren minik bir öğrenci, "Bugün burada Ramazan sokağımızı tanıtmaya geldik" diyerek okulda oluşturulan atmosferi özetledi. Ramazan sofrasının hazırlık sürecine değinen bir başka öğrenci ise, "Buraları dün hazırladık, çok güzel oldu, ellerimize sağlık" sözleriyle yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de 5

GERİ DÖNÜŞÜMLE GELENEKSEL ÜRETİM
Sokaktaki en dikkat çekici detaylardan biri de öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle tasarladığı davullar oldu. Atık malzemeleri sanata dönüştüren öğrenciler adına konuşan bir çocuk, "Kavanoz kapaklarından yaptığımız davulları sınıfımızda mani söyleyerek çaldık. Bunların içinde kavanoz kapağı ve çubuklar bulunuyor" diyerek el emeği ürünlerini tanıttı.

Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de 6

Sokağın devamında ise çocuklara geleneksel Ramazan lezzetleri olan macun ve şerbet ikram edilirken, Karagöz ve Hacivat figürleri de büyük ilgi gördü.

Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de 7

MİNİK YÜREKLERDEN BAKANLIĞA TEŞEKKÜR
Geleneksel kıyafetler içinde duygularını dile getiren öğrenciler, bu projenin kendileri için önemine vurgu yaptı. 4-D sınıfı öğrencilerinden Şeyma isimli bir öğrenci, "Burada Ramazan coşkusunu yaşatıyoruz, Milli Eğitim Bakanımıza bize bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Aynı sınıftan İshak isimli öğrenci de "Milli Eğitim Bakanımıza buradan çok teşekkür ediyorum, tüm Türkiye'nin Ramazan'ı mübarek olsun" şeklinde konuştu.

Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de 8

Yöresel kıyafetiyle dikkat çeken Hayat Durak ise, "Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, hepinize iyi bayramlar" sözleriyle bayram mesajı verdi. Şanlıurfa yöresine ait kıyafetleriyle dikkat çeken Aysima, "Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz, hepinizin Ramazanını buradan kutluyorum" diyerek sevincini paylaştı.

Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de 9

"AMACIMIZ RAMAZAN BİLİNCİ OLUŞTURMAK"
Etkinliğin mimarı olan öğretmenler, çocuklara manevi değerleri aşılamanın önemine değindi. Hazırlıkların yoğun bir emekle yapıldığını belirten bir eğitimci, "Hazırlıklarımıza geçen haftadan başladık. Öğrencilerimizde manevi duyguları, Ramazan bilincini oluşturmak adına kendi hazırladıkları fenerler, davullar ve manilerle hazırlandılar. Şu anda çocuklarımıza bu bilinci vermeye çalışıyoruz" sözleriyle aktardı.

Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de 10

Bir diğer öğretmen ise projenin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayarak, "Çocuklarımız bu projeyi duyunca çok heyecanlandılar. Stantlar tamamen onların el ürünü materyallerden oluşuyor. Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız o lezzetleri tatsınlar diye böyle bir sokak hazırlamayı uygun gördük" ifadelerini kullandı.

