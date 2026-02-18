Okullarda Ramazan coşkusu! Maarif’in kalbinde gelenekler canlandı: Renkli görüntüler A Haber'de
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Maarif'in Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, Türkiye genelindeki okullarda büyük bir coşkuyla devam ediyor. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Ankara'daki Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İlkokulu'na konuk olarak, öğrencilerin hazırladığı "Ramazan Sokağı"ndaki renkli görüntüleri ve geleneksel kutlamaları ekranlara taşıdı.
Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde 81 ildeki okullarda "Maarif'in Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler başlatıldı. Okul koridorlarının adeta birer "Ramazan Sokağı"na dönüştürüldüğü Başkent Ankara'da, minik öğrenciler geleneksel kıyafetleri, manileri ve kendi imkanlarıyla hazırladıkları gösterilerle Ramazan ruhunu doyasıya yaşıyor.
A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İlkokulu'nda kurulan o özel sofraların ve düzenlenen etkinliklerin detaylarını yerinden aktardı.
BAŞKENT'TE RAMAZAN SOKAĞI ESİNTİSİ
Okulun içerisinde kurulan ve her köşesi titizlikle hazırlanan Ramazan Sokağı'nda miniklerin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Elinde davuluyla mani okuyan 4. sınıf öğrencisi, "Besmele ile başladım, sokakları kışladım, Ahmet abi gelince bahşişimi düşledim" sözleriyle geleneksel Ramazan manilerini seslendirdi.
Etkinlik hakkında bilgi veren minik bir öğrenci, "Bugün burada Ramazan sokağımızı tanıtmaya geldik" diyerek okulda oluşturulan atmosferi özetledi. Ramazan sofrasının hazırlık sürecine değinen bir başka öğrenci ise, "Buraları dün hazırladık, çok güzel oldu, ellerimize sağlık" sözleriyle yaşadığı mutluluğu paylaştı.
GERİ DÖNÜŞÜMLE GELENEKSEL ÜRETİM
Sokaktaki en dikkat çekici detaylardan biri de öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle tasarladığı davullar oldu. Atık malzemeleri sanata dönüştüren öğrenciler adına konuşan bir çocuk, "Kavanoz kapaklarından yaptığımız davulları sınıfımızda mani söyleyerek çaldık. Bunların içinde kavanoz kapağı ve çubuklar bulunuyor" diyerek el emeği ürünlerini tanıttı.