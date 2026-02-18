İslam aleminin heyecanla beklediği mübarek Ramazan geldi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve orucun faydalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Orucun bedensel ve ruhsal faydalarına dikkat çeken Müftüoğlu, özellikle sahurun atlanmaması gerektiğini vurgularken, iftar ve sahurda tüketilmesi gereken besinlere ilişkin değerli ipuçları verdi. Kronik hastalığı olanların oruç tutup tutamayacağı ve ilaç düzenlemeleri gibi merak edilen konulara da değinildi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetinin sağlık üzerindeki etkileri bir kez daha gündeme geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, A Haber'de orucun sadece bir ibadet olmanın ötesinde, insan sağlığına sayısız faydası olduğunu belirtti. "İFTAR SOFRASI İFRAT SOFRASI OLMASIN" Orucun, bedeni ve ruhu buluşturan bir arınma süreci olduğunu ifade eden Müftüoğlu, "Oruç, bize durma, düşünme, yavaşlama ve hayatı ıskalamama fırsatı veriyor" şeklinde konuştu. Orucun aynı zamanda bir iç hesaplaşma ve toplumsal buluşma vesilesi olduğunu belirten Müftüoğlu, son yıllarda popüler olan "otofaji" kavramının, yani vücudun kendi kendini temizlemesi ve yenilemesi sürecinin, oruçla doğal olarak gerçekleştiğini dile getirdi. 2016'da Japon bilim insanına Nobel ödülü kazandıran otofaji mekanizmasının, İslam dininde 1500 yıldır bir ay süreyle zaten uygulandığına dikkat çekti. Müftüoğlu, "Oruç tutmanın insan sağlığına faydalı olduğu kesin. Diğer semavi dinlerde de bir oruç ritüeli var ama bunun en bilimsel hale getirilmişi, 12-18 saatlik açlıkla bizim dinimizde" dedi.

SAHURUN ÖNEMİ: SAHURSUZ ORUÇ SAĞLIKSIZDIR Prof. Dr. Müftüoğlu, Ramazan'da yapılan en büyük hatalardan birinin sahura kalkmamak olduğunu vurguladı. "Sahursuz oruç, sağlıksız oruçtur" diyen Müftüoğlu, bu öğünün atlanmasının gün içinde kan şekerinin daha erken düşmesine ve su ihtiyacının artmasına neden olacağını belirtti. Bu yıl imsak vaktinin birçok kişi için işe gidiş veya kahvaltı saatlerine denk gelmesinin sahuru kolaylaştıracağını da ekledi. Sahurda yapılması gereken en temel şeyin şekerli, unlu ve tuzlu gıdalardan kaçınmak olduğunu söyleyen Müftüoğlu, "Eğer sahurda unlu, şekerli, tuzlu gıdaları fazla tüketirseniz bir, erken acıkırsınız; iki, çok fazla su ihtiyacı içinde olur, susarsınız" ifadelerini kullandı. İdeal Sahur Menüsü Nasıl Olmalı? Peki, sahurda ne yenmeli? Prof. Dr. Müftüoğlu, sahurun protein ağırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Türk mutfağının sahur için çok zengin seçenekler sunduğunu belirten Müftüoğlu'na göre bir numaralı sahur yemeği menemen. Menemenin; yumurta, sebze ve sağlıklı yağları bir araya getiren mükemmel bir karışım olduğunu söyledi.