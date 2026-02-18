CANLI YAYIN
2026 Ramazan iftar çadırı noktaları: Hangi şehirde nerede yemek veriliyor? İstanbul, İzmir, Bursa...

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan'da Türkiye genelinde çok sayıda belediye ücretsiz iftar çadırı ve gezici iftar programları kurarak vatandaşlara toplu yemek hizmeti sunuyor. Büyükşehirlerden ilçe belediyelerine kadar geniş bir alanda planlanan organizasyonlar; sabit iftar çadırları, meydan sofraları, mahalle buluşmaları ve paket iftariyelik dağıtımları şeklinde gerçekleştirilecek.

Ramazan 2026 boyunca Türkiye genelinde belediyeler tarafından kurulan ücretsiz iftar çadırları ve gezici sofralar, iftara dışarıda yakalanan vatandaşlardan öğrencilere kadar geniş bir kesime her gün sıcak yemek imkanı sunacak.

Büyükşehir meydanlarından mahalle pazar alanlarına kadar farklı noktalarda kurulacak sofralar sabit çadır, mobil ikram aracı ve paket dağıtımı şeklinde organize edilirken, il ve ilçe bazlı program listeleri de gün gün paylaşılmaya başladı.

BİRÇOK İLDE ÜCRETSİZ İFTAR SOFRALARI KURULUYOR

Bu yıl da Ramazan boyunca sosyal dayanışmayı artırmayı hedefleyen geniş kapsamlı programlar hazırladı. Kurulan çadırlar yalnızca ihtiyaç sahiplerine değil; öğrenciler, çalışanlar, yolda kalanlar ve iftara yetişemeyen vatandaşlara da açık olacak.

HANGİ ŞEHİRDE NEREDE İFTAR ÇADIRI VAR?

İSTANBUL

İstanbul'da meydan sofraları kurulacak. Üsküdar Sahil, Eminönü, Bağcılar ve Sancaktepe başta olmak üzere merkezi alanlarda vatandaşlar iftar yapabilecek. Ayrıca mobil ikram araçlarıyla iftariyelik dağıtımı da yapılacak.

Şehirde Ramazan İftar Noktaları

  • Üsküdar Sahil Meydanı
  • Bağcılar Meydanı
  • Eminönü Meydanı
  • Sancaktepe Meydanı
İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise ilçe ilçe planlanan Ramazan programı oluşturdu. Gaziemir, Karşıyaka, Bornova, Torbalı ve Ödemiş gibi farklı noktalarda her gün ayrı iftar organizasyonu yapılacak.

İftar Çadırı Noktaları

🔸19.02.2026 - Gaziemir → Atıfbey Kapalı Pazar Yeri
🔸20.02.2026 - Bayraklı → Org. Nafiz Gürman Kapalı Pazar Yeri
🔸21.02.2026 - Bayındır → Bayındır Kapalı Pazar Yeri
🔸22.02.2026 - Tire → Hangar Kapalı Tren İstasyonu
🔸23.02.2026 - Buca → Kozaağaç Kapalı Pazar Yeri
🔸24.02.2026 - Menderes → Menderes Kapalı Pazar Yeri
🔸25.02.2026 - Torbalı → Ayrancılar Kapalı Pazar Yeri
🔸26.02.2026 - Karşıyaka → Volkan Vedat Akay Parkı (İZBAN yanı)
🔸27.02.2026 - Bornova → Doğanlar Kapalı Pazar Yeri
🔸28.02.2026 - Ödemiş → Nikah ve Kongre Salonu
🔸01.03.2026 - Çiğli → Evka 2 Kapalı Pazar Yeri
🔸02.03.2026 - Balçova → Teleferik Kapalı Pazar Yeri
🔸02.03.2026 - Narlıdere → Narlıdere Kapalı Pazar Yeri

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hem iftariyelik dağıtım noktaları hem de toplu iftar alanları oluşturdu. Metro istasyonları, hastane çevreleri ve yoğun yaya bölgelerinde paket iftariyelik dağıtılacak. Ayrıca Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl başta olmak üzere farklı ilçelerde büyük iftar sofraları kurulacak.

İftariyelik Dağıtım Noktaları

🔹Acemler Metro Durağı

🔹Terminal

🔹Şehreküstü Metro Durağı

🔹Mimar Sinan Metro Durağı

🔹Küçük Sanayi Metro Durağı

🔹Arabayatağı Metro Durağı

🔹Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

🔹Organize Sanayi Metro Durağı

🔹Emek Metro Durağı

🔹Osmangazi Metro Durağı

🔹Hacivat Metro Durağı

🔹Gürsu Metro Durağı

🔹Kestel Metro Durağı

🔹Uludağ Üniversitesi Metro Durağı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ilçeleri kapsayan iftar programı hazırladı. Seyitgazi'den Mihalıççık'a kadar birçok ilçede kapalı pazar yerleri ve meydanlarda toplu iftar düzenlenecek.

İftar Programı

20 Şubat - Seyitgazi (Cumhuriyet Meydanı)
21 Şubat - İnönü (Kapalı Pazar Yeri)
23 Şubat - Beylikova (Kapalı Pazar Yeri)
24 Şubat - Çifteler (Pazar Yeri)
25 Şubat - Mahmudiye (Kapalı Pazar Yeri)
27 Şubat - Sivrihisar (Hükümet Meydanı)
28 Şubat - Günyüzü (Düğün Salonu)
2 Mart - Alpu (Cumhuriyet Meydanı)
5 Mart - Sarıcakaya (EBB Hizmet Yerleşkesi)
6 Mart - Mihalgazi (Belediye Sosyal Tesisi)
7 Mart - Han (Belediye Düğün Salonu)
9 Mart - Mihalıççık (Cumhuriyet Meydanı)

ANTALYA - KEPEZ

Kepez Belediyesi kapalı pazar alanlarında "Ramazan Sofraları" düzenleyecek. Program her gün farklı mahallede gerçekleştirilecek ve vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.

🔴19 Şubat - 18:48 → Düdenbaşı Mah. Kapalı Pazarı (Teomanpaşa / Düdenbaşı)
🔴20 Şubat - 18:49 → Kepez Mah. Kapalı Pazarı (Santral / Kepez / Ünsal)
🔴21 Şubat - 18:50 → Kanal Mah. Kapalı Pazarı (Kanal / Atatürk / Barış)
🔴22 Şubat - 18:51 → Kirişçiler Mah. Kapalı Pazarı (Kirişçiler / Çamlıca)

ÇANKIRI

Çankırı Belediyesi Ramazan boyunca kentte büyük bir iftar çadırı kurarak her gün ücretsiz yemek ikram edecek. Belediye organizasyonu tüm vatandaşlara açık olacak şekilde planlandı. Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinde, 29 gün boyunca düzenlenecek iftar sofrası mahalleleri şu şekilde açıklandı:

Gün Mahalle Yer
1 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Taziye Evi
2 Bahçelievler Mahallesi Kudret Taziye Evi
3 Bayındır Mahallesi Fekiye Teyra Taziye Evi
4 Güneykent Mahallesi Güneykent Taziye Evi
5 Cumhuriyet Mahallesi E. Sanayi H. Aba Taziye Evi
6 Çamlıca Mahallesi Ahmedi Hani Taziye Evi
7 Çarşı Mahallesi Çarşı Taziye Evi
8 Çay Mahallesi Mala Şine Taziye Evi
9 Fatih Mahallesi Şeyh Hüseyin Taziye Evi
10 Beşevler Mahallesi Seyit Hasan Taziye Evi
11 Hilal Mahallesi H. Salih Mutlu Taziye Evi
12 Huzur Mahallesi Huzur Taziye Evi
13 Hürriyet Mahallesi Bazikiler Taziye Evi
14 İluh Mahallesi İluh Taziye Evi
15 İrmi Mahallesi İrmi Taziye Evi
16 Kardelen Mahallesi Fehime Ekinci Taziye Evi
17 Karşıyaka Mahallesi Silibinliler Taziye Evi
18 Kültür Mahallesi BATSO Taziye Evi
19 Kısmet Mahallesi Kısmet Taziye Evi
20 Korik Mahallesi Korik Taziye Evi
21 Pazaryeri Mahallesi H. Ömer Konakçı Taziye Evi
22 Petrol Mahallesi Petrol Hasen Hazer Taziye Evi
23 Petrolkent Mahallesi Seyit Bilal Taziye Evi
24 Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Taziye Evi
25 Sağlık Mahallesi M. Şirin Öndaş Taziye Evi
26 Seyitler Mahallesi Şeyh Sait Taziye Evi
27 Şafak Mahallesi Şafak Taziye Evi
28 Yenişehir Mahallesi Azime Söyler Taziye Evi
29 Yeşiltepe Mahallesi Yeşiltepe Taziye Evi
AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediyesi şehir merkezinde sabit iftar çadırları kurarken aynı zamanda birçok mahallede yemek dağıtımı yapacak. Zafer Meydanı, Halk lokantaları, Gariperen Camii Aşevi gibi alanlarda iftar çadırı kurulacak.

İftar Yemeği Dağıtım Noktaları

▫ Çavuşbaş (Ulu Camii önü)

▫ Mecidiye (Sahipata İlkokulu içi)

▫ Eşrefpaşa Mah. Muhtarlık yanı

▫ Kanlıca Mah. Muhtarlık yanı

▫ Mareşal Fevzi Çakmak Mah. (Pazar yeri yanı)

▫ Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu yanı (Kocatepe – Nazmi Saatçi ortak nokta)

▫ Fatih Mah. Muhtarlık yanı

▫ Hoca Ahmet Yesevi Mah. (Sahipata TOKİ)

▫ Karşıyaka Mah. (Bilgi evi yanı)

▫ Masal Parkı yanı

▫ Harb-iş Pazar yeri yanı

▫ Yenice Mah. Muhtarlık yanı

İftar çadırları kurulacak noktalar

▫ Zafer Meydanı

▫ Halk Lokantası (Sanayi girişi)

▫ Halk Lokantası (Yoncalı Çarşısı)

▫ Gariperen Camii Aşevi (Erenler Mah.)

HATAY

Hatay Büyükşehir Belediyesi ilçelere göre planlanmış iftar programı açıkladı. Antakya'dan Reyhanlı'ya kadar çok sayıda ilçede kapalı spor salonları ve meydanlarda toplu iftar organizasyonları yapılacak.

İlçe İftar Programı

Tarih Saat İlçe Yer
20 Şubat 2026 18:28 Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu
23 Şubat 18:31 Arsuz A. Naci Uyar Anadolu Lisesi Spor Salonu
24 Şubat 18:32 Defne Fenerbahçe S. Saran Tesisleri
25 Şubat 18:33 Kumlu Kapalı Spor Salonu
26 Şubat 18:34 Altınözü Kapalı Spor Salonu
27 Şubat 18:35 Hassa Belediye Düğün Salonu
2 Mart 18:37 Kırıkhan Kapalı Spor Salonu
3 Mart 18:38 İskenderun Meydan Mah. Kapalı Spor Salonu
4 Mart 18:39 Belen Doğa Park Düğün Salonu
9 Mart 18:44 Erzin Kapalı Spor Salonu
10 Mart 18:45 Dörtyol Pazar Yeri
11 Mart 18:46 Yayladağı Pazar Yeri
13 Mart 18:47 Samandağ Kapalı Spor Salonu
14 Mart 18:48 Payas Kapalı Spor Salonu
16 Mart 18:50 Reyhanlı Belediye Binası önü
BATMAN

Batman Belediyesi mahalle mahalle gezici iftar programı uygulayacak. 19 Şubat'tan itibaren her gün farklı bir mahallede toplu iftar verilecek. Program yaklaşık bir ay boyunca devam edecek ve 29 mahalleyi kapsayacak.

Mahalle İftar Programı

19 Şubat - 19 Mayıs Taziyevi
20 Şubat - Kuder Taziyevi
21 Şubat - Fekiye Teyran Taziyevi
22 Şubat - Güneykent Taziyevi
23 Şubat - E.Sanayii Halıa Taziyevi
24 Şubat Ahmedi Hani Taziyevi
25 Şubat - Çarşı Taziyevi
26 Şubat - Mala Sine Taziyevi
27 Şubat - Şeyh Hüseyin Taziyevi
28 Şubat - Seyit Hasan Taziyevi
1 Mart - Salih Mutlu Taziyevi
2 Mart - Huzur Taziyevi
3 Mart - Bazikiler Taziyevi
4 Mart - İluh Taziyevi
5 Mart - İrmi Taziyevi
6 Mart - Fehime İnci Taziyevi
7 Mart - Silbinliler Taziyevi
8 Mart - Batso Taziyevi
9 Mart - Kısmet Taziyevi
10 Mart - Korik Taziyevi
11 Mart - Hüriyet Konakçı Taziyevi
12 Mart - Petrol Hasan H. Taziyevi
13 Mart - Seyit Bilal Taziyevi
14 Mart - Pınarbaşı Taziyevi
15 Mart - Sırma Dündar Taziyevi
16 Mart - Şehit Sait Taziyevi
17 Mart - Safak Taziyevi
18 Mart - Azime Söyler Taziyevi
19 Mart - Yeşiltepe Taziyevi

