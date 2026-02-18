2026 Ramazan iftar çadırı noktaları: Hangi şehirde nerede yemek veriliyor? İstanbul, İzmir, Bursa...

Ramazan'da Türkiye genelinde çok sayıda belediye ücretsiz iftar çadırı ve gezici iftar programları kurarak vatandaşlara toplu yemek hizmeti sunuyor. Büyükşehirlerden ilçe belediyelerine kadar geniş bir alanda planlanan organizasyonlar; sabit iftar çadırları, meydan sofraları, mahalle buluşmaları ve paket iftariyelik dağıtımları şeklinde gerçekleştirilecek.

Ramazan 2026 boyunca Türkiye genelinde belediyeler tarafından kurulan ücretsiz iftar çadırları ve gezici sofralar, iftara dışarıda yakalanan vatandaşlardan öğrencilere kadar geniş bir kesime her gün sıcak yemek imkanı sunacak.

Büyükşehir meydanlarından mahalle pazar alanlarına kadar farklı noktalarda kurulacak sofralar sabit çadır, mobil ikram aracı ve paket dağıtımı şeklinde organize edilirken, il ve ilçe bazlı program listeleri de gün gün paylaşılmaya başladı.

BİRÇOK İLDE ÜCRETSİZ İFTAR SOFRALARI KURULUYOR Bu yıl da Ramazan boyunca sosyal dayanışmayı artırmayı hedefleyen geniş kapsamlı programlar hazırladı. Kurulan çadırlar yalnızca ihtiyaç sahiplerine değil; öğrenciler, çalışanlar, yolda kalanlar ve iftara yetişemeyen vatandaşlara da açık olacak.

HANGİ ŞEHİRDE NEREDE İFTAR ÇADIRI VAR? İSTANBUL İstanbul'da meydan sofraları kurulacak. Üsküdar Sahil, Eminönü, Bağcılar ve Sancaktepe başta olmak üzere merkezi alanlarda vatandaşlar iftar yapabilecek. Ayrıca mobil ikram araçlarıyla iftariyelik dağıtımı da yapılacak. Şehirde Ramazan İftar Noktaları Üsküdar Sahil Meydanı

Bağcılar Meydanı

Eminönü Meydanı

Sancaktepe Meydanı