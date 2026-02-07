Sancaktepe'de silahlı çatışma dehşeti! Yaralılar var
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Sancaktepe'de akşam saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde saat 18.50 sıralarında silahlı çatışma yaşandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.