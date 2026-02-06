Ortadoğu’daki gerilimin perde arkası A Haber'de: "Siyonist kanat ve silah tüccarları düğmeye bastı"

Ortadoğu'da tansiyon yüksek seyrini sürdürürken, İsrail'in bölgeyi daha da istikrarsızlaştıran adımları ve küresel silah lobilerinin perde arkasındaki planları giderek daha net ortaya çıkıyor.

ABD içindeki Siyonist çevreler ve silah tüccarlarının savaş yanlısı tutumuna, İran içinde etkili olan Batı yanlısı unsurların da eşlik ettiği bu kritik süreçte, diplomasi ve barış için tek adres olarak Türkiye öne çıkıyor.

Ankara'nın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği bölge adına umut oluştururken, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede kirli ittifakların yapısını ve Washington'un İran stratejisinin perde arkasını tüm yönleriyle anlattı.

KİRLİ İTTİFAK: SİLAH TÜCCARLARI VE SİYONİST LOBİ AKTİVE OLDU

İsrail'in çatışmaları körükleyen tavrını ve ABD'deki destekçilerini değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, İsrail'in açık şekilde savaş yanlısı bir tutum sergilediğini belirterek, "İsrail, ısrarla savaşın çıkmasından yana bir pozisyon alıyor. ABD'nin içindeki Siyonist kanat ve 'vuralım, savaşalım' diyen silah tüccarları şu anda aktif durumda" ifadelerini kullandı.

Başbuğ, tehlikenin yalnızca dış aktörlerle sınırlı olmadığını, İran içinde Batı ile iş birliği halinde olan bazı yapıların da gerilimi tırmandıran unsurlar arasında yer aldığını söyledi.