Ortadoğu’daki gerilimin perde arkası A Haber'de: "Siyonist kanat ve silah tüccarları düğmeye bastı"
Ortadoğu’da tansiyon yüksek seyrini sürdürürken, İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştıran adımları ve küresel silah lobilerinin planları dikkat çekiyor. ABD içindeki Siyonist çevreler ve silah tüccarlarının savaş yanlısı tutumuna, İran’daki Batı yanlısı unsurların da eşlik ettiği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, barış için Türkiye’nin kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Başbuğ, Ankara’nın yürüttüğü diplomasi trafiğini A Haber ekranlarında yorumladı.
Ortadoğu'da tansiyon yüksek seyrini sürdürürken, İsrail'in bölgeyi daha da istikrarsızlaştıran adımları ve küresel silah lobilerinin perde arkasındaki planları giderek daha net ortaya çıkıyor.
ABD içindeki Siyonist çevreler ve silah tüccarlarının savaş yanlısı tutumuna, İran içinde etkili olan Batı yanlısı unsurların da eşlik ettiği bu kritik süreçte, diplomasi ve barış için tek adres olarak Türkiye öne çıkıyor.
Ankara'nın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği bölge adına umut oluştururken, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede kirli ittifakların yapısını ve Washington'un İran stratejisinin perde arkasını tüm yönleriyle anlattı.
KİRLİ İTTİFAK: SİLAH TÜCCARLARI VE SİYONİST LOBİ AKTİVE OLDU
İsrail'in çatışmaları körükleyen tavrını ve ABD'deki destekçilerini değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, İsrail'in açık şekilde savaş yanlısı bir tutum sergilediğini belirterek, "İsrail, ısrarla savaşın çıkmasından yana bir pozisyon alıyor. ABD'nin içindeki Siyonist kanat ve 'vuralım, savaşalım' diyen silah tüccarları şu anda aktif durumda" ifadelerini kullandı.
Başbuğ, tehlikenin yalnızca dış aktörlerle sınırlı olmadığını, İran içinde Batı ile iş birliği halinde olan bazı yapıların da gerilimi tırmandıran unsurlar arasında yer aldığını söyledi.
"DİPLOMASİNİN MERKEZİ ANKARA'DIR"
Bölgedeki arabuluculuk sürecine de dikkat çeken Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin bu alanda tecrübesi ve yürüttüğü diplomasiyle öne çıktığını vurguladı. Başbuğ, "Eğer bu süreçte bir arabuluculuk olacaksa, bunu yapabilecek tek ülke Türkiye'dir. Buradan bir barış çıkacaksa, onu getirecek adres Ankara'dır" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin süreci olgunlaştırdığı bir aşamada farklı alternatiflerin gündeme getirilmesini eleştiren Başbuğ, Ankara'nın bu konuda daha önce rüştünü ispat etmiş tek aktör olduğunu ifade etti.
TRUMP'IN İRAN STRATEJİSİ
ABD'nin ve eski Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik tutumunu da değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Washington'un gerçek niyetlerine ilişkin dikkat çeken sorular yöneltti.
Başbuğ, "Eğer Trump gerçekten İran'ı vurmak isteseydi, bunun için daha uygun bir zaman olabilir miydi?" diyerek, İsrail'in İran hava sahasındaki faaliyetlerine rağmen ABD'nin doğrudan müdahaleden kaçınmasının stratejik nedenleri olduğuna işaret etti. Bu durumun, Washington'un izlediği politikanın perde arkasında farklı hesapların bulunduğunu gösterdiğini söyledi.