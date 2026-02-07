Fatih'teki banka soygunu kamerada: Güvenliğin belindeki silahı bir anda aldı

Fatih’te bir banka şubesine silahla giren hırsız yaklaşık 112 bin lirayı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, soyguncunun güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip belindeki silahı aldığı, vezneye poşet uzatarak parayı aldığı anlar yer aldı. İşte detaylar...

Fatih'te bir banka şubesinden silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu tarafından yaklaşık 112 bin liranın çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÜVENLİĞİN BELİNDEN SİLAHI ALDI

Görüntülerde, silahla bankaya giren soyguncunun güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek belindeki silahı aldığı anlar yer alıyor.

PARA İÇİN POŞETİ GÖREVLİYE UZATTI

Şüphelinin vezneye yaklaşarak cebinden çıkardığı poşeti görevliye uzattığı, ardından para dolu poşeti alıp bankadan çıktığı da kayıtlara yansıyor. Görüntülerde, bankada bekleyen müşterilerin duruma tepkisiz kaldığı da görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Unkapanı Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çalan silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu, kaçarken bir vatandaşa çarparak silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürmüştü.

Düşen yaklaşık 80 bin lira, şüphelinin yolda çarptığı kişi tarafından bankaya teslim edilmiş, bankada ise yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri, şüpheliyi yaptığı çalışmanın ardından gözaltına almıştı.