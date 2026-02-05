CANLI YAYIN

ABD-Rusya arasındaki anlaşmanın süresi doldu! Dünya panikte: Nükleer silah sınırı bitiyor

ABD ve Rusya arasındaki New Start olarak bilinen nükleer silahları sınırlandırmayı amaçlayan anlaşmanın süresi doldu. İki ülkenin anlaşmayı uzatmaması Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silahlanmadaki denge unsurunun ortadan kalkması anlamına gelirken, dünyayı daha tehlikeli ve öngörülemez bir sürece sürüklüyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzmanlar dünyayı paniğe sürükleyen kaosun kapıda olduğu yorumlarında bulunarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991 yılında Rusya Federasyonu ile 1993 yılında imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, 2010 yılında imzalanmasının ardından süre bugün itibarıyla doldu. Rusya Yeni START'ı uzatma girişiminin ABD tarafından karşılık bulmadığı belirtilirken, Dışişleri Bakanlığı tarafından sürenin dolmasıyla tarafların artık yükümlülüklere bağlı olmayacağı, bir sonraki adımlarını serbestçe seçebilecekleri açıklamasında bulunuldu.

Rusya ve ABD tarafından nükleer silahları sınırlamayı amaçlayan anlaşmanın uzatılmaması dünyayı yeni bir kaosa sürüklerken, Kremlin'den yapılan açıklamayla dünyanın daha tehlikeli bir hale geleceğini ifade edildi. ABD-Rusya'nın nükleer anlaşmayı imzalamaması durumunda "Ülkeler arasında silahlanma yarışı mı başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi. Askeri Stratejist Doç. Kemal Olçar ve Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, nükleer silahların dünya üzerindeki oluşturacak sorunları, caydırıcılık dengelerini A Haber Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele aldı.

DÜNYA İÇİN YENİ KRİZ: NÜKLEER SİLAHLANMA

"KUZEY KORE SESSİZCE DENEMELER YAPIYOR"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Kuzey Kore'nin sürekli füze denemeleriyle Pasifik'e nükleer tehdit saçtığını belirterek, Kuzey Kore mesela hedeflerden bir tanesi, sessiz sedasız duruyor ve hemen hemen ay bir deneme yapıyor. Japonya üzerinden Pasifik'e atıyor; uzun menzilli kıtalararası füzelerle sözleriyle bölgelerde yoğunlaştığını vurguladı. Olçar, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin "gayri resmi" nükleer güçler olarak sahnedeki yerini koruduğunu ve bazı Avrupa ülkelerinin nükleer silahlarını barındırdığını ifade etti.

"HİROŞİMA'DAKİ BOMBANIN 60 KAT GÜCÜNDE"

Olçar, uranyum zenginleştirme sürecini detaylandırarak nükleer silahların sadece doğrudan yıkım olmadığına, aynı zamanda uzun vadeli saldırılara ve felaketlere yol açabileceğini vurguladı.

"Doğada yüzde 99.2 uranyum 238 var, 235 yüzde 0.72 oranında. Bunu yüzde 20'ye kadar yasal olarak zenginleştirmek mümkün" dedi. Atom bombası için yüzde 20 üzerinde zenginleştirmenin yeterli olduğunu belirten Olçar, Hiroşima'ya atılan bombanın 64 kilogram yüzde 97 zenginleştirilmiş uranyumun elde edilebileceğini hatırlattı. Günümüzdeki nükleer silahların Hiroşima'daki bombanın "60 katı" gücünde olduğunu vurgulayan Olçar, "Şu bir dünyada 2 ton zenginleştirilmiş uranyum var" sözleriyle mevcut tehlikeye dikkat çekti.

"100 KM'LİK URANYUM 100 BİN ÖLÜM DEMEK"

Nükleer saldırının potansiyel faaliyetlerine değinen Olçar, "100 kilogramlık bir uranyum attığınızda yaklaşık 100 kilometre karelik bir alanda 100.000 ölüm demektir" kullanıldı. Nükleer denemelerin verdiği zarara da dikkat eden Olçar, "Şu an yasak biliyorsunuz; uzayda, deniz altında ve karada nükleer silah denemesi yasak. Üretimi de yasak, o beş büyüklere de yasak. Yeni üretim, yeni miktar arttıramazsınız ama Çin mecburen 300'ü 500'e çıkarttı geçen sene. Ve bunların 4400 küsürü Rusya'da, 5100 küsurdu ABD'de. Bunların yüzde 15'i aktifti bundan 5 sene önce, yüzde 25 aktife çıkarttılar. Şimdi dolayısıyla burada nükleer ısı etkisi var muazzam, ışın etkisi var kör edici, blast etkisi ve serpinti etkisi var. O on yıllar boyu sürer çünkü bulutta hapsoluyor, sonra yağmur tanecikleri içerisinde radyasyon sıkışıyor, yağdıkça toprağa enjekte ediliyor." dedi.

Yasaklara Çin'in nükleer silah sayısını artırdığını belirten Olçar, Rusya ve ABD'nin de aktif nükleer silah oranlarını yükselttiğini ifade etti.

"NÜKLEER SİLAHIN OLMASI ÜLKELER İÇİN CAYDIRICI"

Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, nükleer silahların varlığının "dehşet dengesi"nin oluşturulduğunu ancak konvansiyonel savaşların engellenmediğini savundu. Dahası, "Nükleer silahı olmayan hiçbir ülke tam manasıyla caydırıcılığının inşa edileceği" sözleriyle nükleer gücünün önemine dikkat çekildi. Fazla, "Ukrayna'nın elinde nükleer silah vardı, Sovyetler dağılırken verilir 1991'de yani adama garanti verilir, garanti veren taraf sözünü tutmadı. Şu anda 2022'den beri Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı durumun, hatta Kırım ve ondan öncesinde doğudaki topraklarının birer birer Rusya tarafından el konulmasının ana nedeni nükleer caydırıcılığın olmaması." ifadelerini kullandı.

