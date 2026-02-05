ABD-Rusya arasındaki anlaşmanın süresi doldu! Dünya panikte: Nükleer silah sınırı bitiyor

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991 yılında Rusya Federasyonu ile 1993 yılında imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, 2010 yılında imzalanmasının ardından süre bugün itibarıyla doldu. Rusya Yeni START'ı uzatma girişiminin ABD tarafından karşılık bulmadığı belirtilirken, Dışişleri Bakanlığı tarafından sürenin dolmasıyla tarafların artık yükümlülüklere bağlı olmayacağı, bir sonraki adımlarını serbestçe seçebilecekleri açıklamasında bulunuldu.

FOTO: AA

Rusya ve ABD tarafından nükleer silahları sınırlamayı amaçlayan anlaşmanın uzatılmaması dünyayı yeni bir kaosa sürüklerken, Kremlin'den yapılan açıklamayla dünyanın daha tehlikeli bir hale geleceğini ifade edildi. ABD-Rusya'nın nükleer anlaşmayı imzalamaması durumunda "Ülkeler arasında silahlanma yarışı mı başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi. Askeri Stratejist Doç. Kemal Olçar ve Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, nükleer silahların dünya üzerindeki oluşturacak sorunları, caydırıcılık dengelerini A Haber Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele aldı.

"KUZEY KORE SESSİZCE DENEMELER YAPIYOR"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Kuzey Kore'nin sürekli füze denemeleriyle Pasifik'e nükleer tehdit saçtığını belirterek, Kuzey Kore mesela hedeflerden bir tanesi, sessiz sedasız duruyor ve hemen hemen ay bir deneme yapıyor. Japonya üzerinden Pasifik'e atıyor; uzun menzilli kıtalararası füzelerle sözleriyle bölgelerde yoğunlaştığını vurguladı. Olçar, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin "gayri resmi" nükleer güçler olarak sahnedeki yerini koruduğunu ve bazı Avrupa ülkelerinin nükleer silahlarını barındırdığını ifade etti.