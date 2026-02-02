Çorum’da kan donduran vahşet! Dere kenarında parçalanmış ceset: Kayıp baş bulundu
Çorum’da evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın, çöp poşetine konularak dere kenarına atılan parçalanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan komşunun ifadesi doğrultusunda, daha önce bulunamayan başa da ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Kaya'nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi. 6 gündür devam eden arama çalışmaları, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Kaya'nın en son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaşıldı.
Çalışmalar neticesinde, Kaya'nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu. Bölgede yapılan taramalarda, Kaya'nın vücudunun kafa kısmı ise bulunamadı.