Esenler'de metro raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi

Esenler'de, sefer sırasında bir metronun raydan çıkması ile korku dolu anlar yaşandı. Yolcuların tahliye edildiği olayda çalışmalar nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular buradan tahliye edilirken ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.

Çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.