Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın paniği!

Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın paniği!

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 09:36 Son Güncelleme: 02 Şubat 2026 17:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken oto tamirhanesi olarak kullanılan dükkanlarda büyük çaplı hasara neden oldu.