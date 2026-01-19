CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Atlas cinayetine net mesaj: Failler en ağır cezayı alacak | Tehdit mesajlarına soruşturma: 3 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürülmesinin ardından konuşan Başkan Erdoğan, faillerin yargı önünde en ağır cezayı alacağını vurguladı. Benzer olaylara da dikkat çeken Erdoğan, “Minguzzi olayı neyse, Atlas yavrumuzun yaşadığı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur” dedi. Öte yandan, Çağlayan ailesine tehdit mesajları gönderdikleri belirlenen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Atlas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: FAİLLER YARGI ÖNÜNDE EN AĞIR CEZAYI ALACAK

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, faillerin en ağır cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda, geçtiğimiz günlerde İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, olayın toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını vurgulayarak, faillerin yargı önünde en ağır cezayı alması için sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, "Atlas yavrumuzu katleden canilerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üzerimize düşen görev neyse, sonuna kadar yerine getirme ahdi ve kararlılığı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN ALTINI ÇİZDİ: NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Benzer olaylara da dikkat çeken Erdoğan, "Minguzzi olayı neyse, Atlas yavrumuzun yaşadığı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur" dedi.

Bu tür olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, başta Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumların sürecin üzerine kararlılıkla gideceğini belirterek, "Ne gerekiyorsa yapılacak. Yargının tüm kurumlarıyla birlikte bu olayın hesabını sormak bizim vazifemizdir" diye konuştu.

"BUNUN HESABINI SORMAK DEVLET OLARAK BİZİM GÖREVİMİZDİR"

Başkan Erdoğan açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"O pırlanta gibi yavru, o kadar güzel bir evlat nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak devlet olarak bizim görevimizdir" dedi.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ SONRASI PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: DİKKAT ÇEKEN HAKAN ÇAKIR DETAYI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Y.T., savunmasında, "Linki açtığımda bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm. Telefon bana aittir. Hakan Çakır olayında da kuzenim Ömer F.A. nedeniyle daha önce bir soruşturma geçirdim" dedi.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen şüphelilerden 3'ü Güvenlik Şube, 3'ü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.T., S.T. ve A.E., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan şüpheliler Y.T. ile S.T. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmış, 3 şüpheli de işlemlerinin ardından 'tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheler Y.T., S.T. ve A.E.'nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. İfadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten şüpheli A.E., "Bu paylaşımı yapan şahıslar suçu benim üzerime atmak maksadıyla kanalımdan bulunan ayrıcalıklardan faydalanan kısmından videoda kullanılan bana ait maili kopyalayarak, video içeriğini yapıştırmışlar. Bu sebeple bağlantı linkine tıklandığı zaman benim hesabım çıkmaktadır. Ancak kesinlikle bu paylaşımı yapan, bu mesajları atan şahıs ben değilim. Kim olduklarını da bilmiyorum. Serbest bırakılma kararı verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

"HAKAN ÇAKIR OLAYINDA DA YİNE KUZENİM ÖMER F.A. SEBEBİYLE BİR SORUŞTURMA GEÇİRDİM"

Şüphelilerden Y.T. adlı çocuk ise savunmasında, "Ömer F.A. benim kuzenim olur. Kendisi beni PKK V404 duyuru isimli siteye üye alımı ve çıkarılmasında görevlendirmişti. Ben bu sitenin PKK ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Kuzenim kullandığı hattan benim Whatsapp'ıma bir link yolladı. Ben linki açtığım zaman bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm. Telefon bana aittir. Hakan Çakır olayında da kuzenim Ömer F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim. Serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim" şeklinde konuştu.

Şüpheli S.T. de savunmasında, "Kullanmış olduğum hat tarafıma aittir ancak bu hattı kardeşim Y.T. kullanmaktadır. Kardeşim Y.T. ya da bir başkasının Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj attığına ilişkin bilgim yoktur. Ben de böyle bir eylemde bulunmadım. Serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim. Aleyhe hususları kabul etmiyorum" dedi.

