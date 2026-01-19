Başkan Erdoğan’dan Atlas cinayetine net mesaj: Failler en ağır cezayı alacak | Tehdit mesajlarına soruşturma: 3 tutuklama
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürülmesinin ardından konuşan Başkan Erdoğan, faillerin yargı önünde en ağır cezayı alacağını vurguladı. Benzer olaylara da dikkat çeken Erdoğan, “Minguzzi olayı neyse, Atlas yavrumuzun yaşadığı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur” dedi. Öte yandan, Çağlayan ailesine tehdit mesajları gönderdikleri belirlenen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı.
Hastaneye kaldırılan Atlas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAŞKAN ERDOĞAN: FAİLLER YARGI ÖNÜNDE EN AĞIR CEZAYI ALACAK
Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, faillerin en ağır cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda, geçtiğimiz günlerde İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, olayın toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını vurgulayarak, faillerin yargı önünde en ağır cezayı alması için sürecin yakından takip edileceğini belirtti.
Başkan Erdoğan, "Atlas yavrumuzu katleden canilerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üzerimize düşen görev neyse, sonuna kadar yerine getirme ahdi ve kararlılığı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN ALTINI ÇİZDİ: NE GEREKİYORSA YAPILACAK
Benzer olaylara da dikkat çeken Erdoğan, "Minguzzi olayı neyse, Atlas yavrumuzun yaşadığı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur" dedi.
Bu tür olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, başta Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumların sürecin üzerine kararlılıkla gideceğini belirterek, "Ne gerekiyorsa yapılacak. Yargının tüm kurumlarıyla birlikte bu olayın hesabını sormak bizim vazifemizdir" diye konuştu.
"BUNUN HESABINI SORMAK DEVLET OLARAK BİZİM GÖREVİMİZDİR"
Başkan Erdoğan açıklamalarını şöyle sonlandırdı:
"O pırlanta gibi yavru, o kadar güzel bir evlat nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak devlet olarak bizim görevimizdir" dedi.