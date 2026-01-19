Başkan Erdoğan’dan Atlas cinayetine net mesaj: Failler en ağır cezayı alacak | Tehdit mesajlarına soruşturma: 3 tutuklama

Başkan Erdoğan, "Atlas yavrumuzu katleden canilerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üzerimize düşen görev neyse, sonuna kadar yerine getirme ahdi ve kararlılığı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda, geçtiğimiz günlerde İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, olayın toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını vurgulayarak, faillerin yargı önünde en ağır cezayı alması için sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, faillerin en ağır cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

Hastaneye kaldırılan Atlas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören 'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 'ı bıçakla yaraladı.

Başkan Erdoğan, İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürülmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN ALTINI ÇİZDİ: NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Benzer olaylara da dikkat çeken Erdoğan, "Minguzzi olayı neyse, Atlas yavrumuzun yaşadığı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur" dedi.

Bu tür olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, başta Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumların sürecin üzerine kararlılıkla gideceğini belirterek, "Ne gerekiyorsa yapılacak. Yargının tüm kurumlarıyla birlikte bu olayın hesabını sormak bizim vazifemizdir" diye konuştu.