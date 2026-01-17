Atlas Çağlayan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı: Bıçakladıktan sonra yere yatırdılar

Giriş Tarihi: 17.01.2026 10:54

E.Ç., savcılık ifadesinde , "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Ben arkadaşlarımla birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan isimli şahıs bana "ne bakıyorsun" diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Ada da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayan'ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dedi.

Atlas ve annesi Gülhan Çağlayan (DHA)

"ATLAS'IM İÇİN ADALET İSTİYORUM'

Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan, "Atlas'ım için adalet istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kahvenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Ve ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler. Önce Ahmet'i, sonra benim yavrum Atlas'ımı katlettiler. Bundan sonra başka çocuklar zarar görmesin. Başka çocukların anneleri yanmasın. Benim öğrenmem; oğlum evdeydi, beni bekliyordu iş çıkışında. Eve geldim. Eve geldikten sonra 'Anne, kardeşimin yanına gideceğim' dedi. Oğlum da diğer oğlumla aynı kafeye arkadaşlarıyla gitmiş. Oğlum Atlas beni beklemiş evde gelmemi, ben geldikten sonra gitti. 'Oğlum geç kalma. Merak ederim' dedim ama gitti. Gittikten yarım saat sürdü sürmedi, ondan sonrasında ikiz kardeşi aradı: 'Anne, kardeşimi bıçakladılar, ölüyor, yetiş' diye. Olay yerine gittiğimde zaten oğlum can çekişiyordu. Kalp masajı yapıyorlardı ama yüzü mosmor, bütün kanı bitmişti. Bütün kanı gitmişti. Sonra ambulans geldi ama ambulans da çok geç geldi. Ambulansta kalbini tekrar çalıştırdılar. Hastaneye gittik. Hastanede acil ameliyata aldılar. Bir buçuk saat sürdü. Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. Yarım saat sürmemiştir yaşaması. 'Vefat etti,' dediler. 'Öldü' dediler, yavrumu bitirdi, bitti. O cani katil çocuğumu öldürdü. Kendi ne olacağı belli değil. Ömrü boyunca hapis yatmasını istiyorum. Atlas için adalet istiyorum. Herkesin sesimi duymasını istiyorum" dedi.

Atlas'tan geriye fotoğrafları kaldı... (DHA)

NE OLMUŞTU?

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan (17) ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç. (15), sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

"15 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK NEDEN SUSTALI TAŞIR?"

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, gencecik bir çocuğun daha cinayete kurban gitmesinin üzüntüsünü dile getirerek, "Maalesef daha önce Minguzi cinayeti ve Hakan Çakır olayını görmüştük; Atlas'ın da benzer şekilde hayattan koparılması acımızı artırıyor. Buradaki en büyük soru, 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinde neden sustalı bıçak olduğudur. Bu çocukları suça iten motivasyon sosyal medya mı, arkadaş çevresi mi yoksa suç çeteleri mi? Meclis'te bu konuda bir yargı paketi düzenlemesi bekleniyor," sözleriyle aktardı.

İLK SORUMLULUK AİLEDE Mİ?

Haberin detaylarını değerlendiren sunucu Merve Tepe ise ailelerin denetim mekanizmasına vurgu yaparak, "Televizyon ve sosyal medyadaki şiddet içeriklerini engelleyemediğimiz noktalar var ancak ilk önceliğin aile olduğunu düşünüyorum. Ailenin bu çocuğun bıçak taşıdığından haberi var mıydı? Çocuğun çantasında ne var, kimlerle geziyor? Bu oto-kontrolün mutlaka sağlanması gerekiyor," şeklinde konuştu.

AKRAN ZORBALIĞI DEĞİL, AKRAN CİNAYETİ!

Olayın bir "zorbalık" olarak nitelendirilmesinin hafif kalacağını belirten uzmanlar, bunun bir "akran cinayeti" olduğunun altını çizdi. Ramazan Almaçayır, "18 yaş altı ile üstü arasındaki ceza farkı toplumda büyük bir tartışma konusu. Sonuçta mağdurun gördüğü zarar aynı. Toplumun beklentisi, 18 yaş altı denilerek ceza indirimi yapılması yerine, bu kişilerin topluma zarar vermeyecek şekilde ıslah edilmesi ve ciddi yaptırımların uygulanmasıdır," ifadelerini kullandı.