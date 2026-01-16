Viral Galeri Viral Liste "Yan baktın" kavgasında dehşet! 17 yaşındaki Atlas hayatını kaybetti

Güngören'de Minguzzi cinayetini aratmayan bir olay yaşandı. Aralarında çocukların da bulunduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Atlas tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alınırken esnaf, yaranın derinliği nedeniyle kanı durduramadıklarını söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 15:03
Türkiye'yi derinden saran Minguzzi cinayetinin bir benzeri de Güngören'de yaşandı.

Kan donduran olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

"KANI DURDURAMADIK"

Çevrede bulunana bir restoranın sahibi Yener Başkutlu, "Olay başladığı zaman bir anda bıçaklama olayı saniyelik oldu. Biz herhalde dedik ki bacağından yaralama olmuş. Meğerse göğüs kafesinden vurulmuş. Göğüs kafesinden vurulduğu için de burada bazı arkadaşlarımız müdahale etti tampon yapmaya çalıştılar. Tabii yara derin olduğundan dolayı kanı durduramadık. Bütün arkadaşlarımız onun arkadaşları herkes müdahale etmeye çalıştı.

Defalarca ambulansı da aradık. O gün ambulansla alakalı çok büyük sıkıntı yaşadık. Çünkü ambulansla çok geç geldi. Güngören'den ambulans gelmediği için Bayrampaşa'dan geldi. Bundan dolayı da yaklaşık 40-45 dakika ambulans beklendi. Adli bir vaka olduğu için müdahale de edemiyorsun. Çocuğu hastaneye de götüremiyorsun. Bundan dolayı da uzun bir süreç oldu ama buradaki arkadaşlar herkes müdahale etti. Çok uğraştık ama maalesef kurtaramadık. Tampon yapmaya çalıştık. Ama maalesef kanı çok durduramadık. Hastanede ameliyata alınmış sonra da vefat etmiş" dedi.

