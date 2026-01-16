"Yan baktın" kavgasında dehşet! 17 yaşındaki Atlas hayatını kaybetti

Defalarca ambulansı da aradık. O gün ambulansla alakalı çok büyük sıkıntı yaşadık. Çünkü ambulansla çok geç geldi. Güngören'den ambulans gelmediği için Bayrampaşa'dan geldi. Bundan dolayı da yaklaşık 40-45 dakika ambulans beklendi. Adli bir vaka olduğu için müdahale de edemiyorsun. Çocuğu hastaneye de götüremiyorsun. Bundan dolayı da uzun bir süreç oldu ama buradaki arkadaşlar herkes müdahale etti. Çok uğraştık ama maalesef kurtaramadık. Tampon yapmaya çalıştık. Ama maalesef kanı çok durduramadık. Hastanede ameliyata alınmış sonra da vefat etmiş" dedi.