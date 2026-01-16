"Yan baktın" kavgasında dehşet! 17 yaşındaki Atlas hayatını kaybetti
Güngören'de Minguzzi cinayetini aratmayan bir olay yaşandı. Aralarında çocukların da bulunduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Atlas tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alınırken esnaf, yaranın derinliği nedeniyle kanı durduramadıklarını söyledi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 15:03