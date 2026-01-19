CANLI YAYIN

Atlas Çağlayan cinayeti sonrası provokatif paylaşımlar: 3 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Provokatif paylaşımlarda bulunan 3 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

