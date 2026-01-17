Adana'da Youtuber babanın katliamı! Anne evlatlarına böyle veda etti: Kimseye bırakmam
Adana’da babaları tarafından tabancayla öldürülen Ada (8) ve Mert (6) Altunbaş’ın cenazeleri toprağa verildi. Cenazede anne Gizem Deniz ve yakınları gözyaşlarına boğulurken Anne Deniz çocuklarının tabutunu “Onları kimseye bırakmam” diyerek taşıdı.
Adana'da babaları tarafından tabancayla öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.
Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta babaları tarafından tabancayla öldürülen Ada (8) ve Mert (6) Altunbaş'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
İKİ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Karayusuflu Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede anne Gizem Deniz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
"ONLARI KİMSEYE BIRAKMAM"
Cenaze sırasında anne Gizem Deniz'in ayakta güçlükle durduğu görüldü. Ada ve Mert Altunbaş'ın akrabaları da tabut başında uzun süre ağladı. Anne Gizem Deniz ise evlatlarının tabutunu 'Onları kimseye bırakmam' diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı.
Öte yandan çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Sergen Altunbaş'ın (34) cenazesinin de Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.