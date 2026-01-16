Haberler

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Ümit Karan'ın da içinde bulunduğu 18 kişi adliyede

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Adli Tıp’ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:02

İstanbul'daki "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da olduğu 18 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda dün kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler bugün sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

