Afrika’daki katliamın nedeni belli oldu! İki Türk iş insanı safari gezisinde öldürülmüştü

Erdoğan Akbulak

O ANLARI ANLATTI

Hotamışlıgil paylaşımında olay anına ilişkin bilgi vererek, "Yoğun ateş altında kaldık, biz kaçabildik, onların içinde oldukları aracın lastikleri isabet almış, kaçamadılar. Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum. Mekanları cennet olsun. Hiçbir zaman unutulmayacaklar." dedi.