Afrika’daki katliamın nedeni belli oldu! İki Türk iş insanı safari gezisinde öldürülmüştü
Etiyopya'da turistik bir gezi sırasında Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk iş insanı silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında ateş açılan iki araçtan öndekinde bulunan arkadaşları Tarık Hotamışlıgil, yaşanan dehşet anlarını anlattı.
12 Ocak'ta Etiyopya'da turistik bir gezi sırasında saldırıya uğrayan Türk iş insanı Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör hayatını kaybetti.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Etiyopya'nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesi'nde yer alan Tum şehrine yakın kırsal kesiminde meydana gelen acı olayın ardından son görüntüler ortaya çıktı. Safariye beraber katıldıkları belirlenen arkadaşları Tarık Hotamışlıgil, yaşadıkları olayın detaylarını anlatarak paylaşımlarda bulundu.
'HAYAT İZİN VERMEDİ NE YAZIK Kİ'
Yaşanan feci olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunun Tarık Hotamışlıgil, "Yıllar çok çabuk geçiyor, Erdoğan'la dolu, dolu tam 40 yıl kardeş gibi yaşadık, büyüdük, birlikte çok güzel günler geçirdik. Erdoğan da, Cengizhan da her tanıyanın kalbine dokunmayı başarıyorlardı. Etiyopya'ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik. Hayat izin vermedi ne yazık ki." ifadelerini kullandı.