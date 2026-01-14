2 Türk iş insanının Etiyopya'da korkunç sonu! Cenazeler Adli Tıp'tan alındı
Etiyopya'ya turistik gezi amacıyla giden iş insanları Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör gezi sırasında uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cenazeleri Türkiye'ye getirilen Akbulak ve Güngör'ün Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. 2 iş insanının cenazeleri aileleri ve iş arkadaşları tarafından alınırken arkadaşı ise Etiyopya'da yaşananları anlattı.
ETİYOPYA'da turistik gezi sırasında uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş insanı Erdoğan Akbulak (68) ve Cengizhan Güngör'ün cenazeleri Türkiye'ye getirildi.
CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Etiyopya'ya turistik gezi amacıyla giden iş insanları Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ve 2 arkadaşı 12 Ocak günü sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Akbulak, Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybetti. Diğer 2 arkadaşları ise başka bir araçta olmaları sebebiyle saldırıdan yara almadan kurtuldu. Sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilen Akbulak ve Güngör'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ARKADAŞI SALDIRI ANLARINI ANLATTI!
Saldırıda hayatını kaybeden Erdoğan Akbulak'ın İş arkadaşı Murat Türkoğlu, "Kendisiyle beraber çalışıyoruz. Dört kişilik arkadaş grubu ile 8 Ocak 2026 Perşembe günü tamamen turistik bir seyahat için Omo Vadisi'ni görmek üzere yola çıktılar. Olay Pazartesi günü 12 Ocak günü meydana geldi. Kaldıkları yerden başka bir yere intikal ederken iki araçla bir ateş altında kalıyorlar. Birinci araç önden kurtulup gidiyor, ikinci araçta da Cengizhan Bey, Erdoğan Bey ve şoför maalesef orada ateş altında kalıp vefat ediyorlar. Daha sonra da bugün ancak büyükelçiliğin büyük yardımlarıyla buraya getirebildik. Güvenlik orada, getirmek için büyükelçilik güvenlik ile ilgili bayağı tedbirler aldı. Şu anda cenazeler Adli Tıp'a geldi. Diğer sağ kalan iki kişi de geldiler. Kendisi sektör mensuplarında bilinen bir insandır" dedi.