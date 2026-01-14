2 Türk iş insanının Etiyopya'da korkunç sonu! Cenazeler Adli Tıp'tan alındı

Giriş Tarihi: 14.01.2026 18:27

Etiyopya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Erdoğan Akbulak | Fotoğraf-DHA

ARKADAŞI SALDIRI ANLARINI ANLATTI!

Saldırıda hayatını kaybeden Erdoğan Akbulak'ın İş arkadaşı Murat Türkoğlu, "Kendisiyle beraber çalışıyoruz. Dört kişilik arkadaş grubu ile 8 Ocak 2026 Perşembe günü tamamen turistik bir seyahat için Omo Vadisi'ni görmek üzere yola çıktılar. Olay Pazartesi günü 12 Ocak günü meydana geldi. Kaldıkları yerden başka bir yere intikal ederken iki araçla bir ateş altında kalıyorlar. Birinci araç önden kurtulup gidiyor, ikinci araçta da Cengizhan Bey, Erdoğan Bey ve şoför maalesef orada ateş altında kalıp vefat ediyorlar. Daha sonra da bugün ancak büyükelçiliğin büyük yardımlarıyla buraya getirebildik. Güvenlik orada, getirmek için büyükelçilik güvenlik ile ilgili bayağı tedbirler aldı. Şu anda cenazeler Adli Tıp'a geldi. Diğer sağ kalan iki kişi de geldiler. Kendisi sektör mensuplarında bilinen bir insandır" dedi.