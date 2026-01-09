İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen görevden uzaklaştırıldı

"İlimiz Bornova İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmenin, 'Kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı' yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde (bugün), basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir."