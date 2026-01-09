Yaşam

İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen görevden uzaklaştırıldı

İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmen hakkında, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

İzmir'de bir öğretmenin kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiaları üzerine konuyla ilgili İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen D.T.'nin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bornova İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmenin, 'Kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı' yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde (bugün), basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir."

