Küçükçekmece'de metrobüs yangını! Yolcular tahliye edildi

İstanbul, yeni yılın ilk metrobüs yangınına sahne oldu. Küçükçekmece'de, metrobüsün motorunda yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 10:49

Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy Durağı'na yanaşırken motoru yanmaya başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

SEFERLER AKSADI

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Motoru tamamen yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Olay, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

