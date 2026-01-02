Yaşam

Küçükçekmece'de metrobüs yangını! Yolcular tahliye edildi

İstanbul, yeni yılın ilk metrobüs yangınına sahne oldu. Küçükçekmece'de, metrobüsün motorunda yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Küçükçekmece'de metrobüs yangını! Yolcular tahliye edildi

Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy Durağı'na yanaşırken motoru yanmaya başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

SEFERLER AKSADI
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Motoru tamamen yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Olay, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Baygınlık geçirerek düşen kıza metrobüs çarptıBaygınlık geçirerek düşen kıza metrobüs çarptı BAYGINLIK GEÇİREREK DÜŞEN KIZA METROBÜS ÇARPTI
İstanbul’da metrobüs arızası: Uzun kuyruklar oluştuİstanbul’da metrobüs arızası: Uzun kuyruklar oluştu İSTANBUL'DA METROBÜS ARIZASI: UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN