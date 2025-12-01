İstanbul'da metrobüs arızası: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da Avcılar Şükrübey durağında bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferler dururken, duraklarda yoğunluk oluştu. İşine gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre beklerken, arızalı araç çekiciyle kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 09:52

Avcılar'da metrobüs arızalandı.

Yolda kalan araç nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

Avcılar'da metrobüs arızası sonrasında vatandaşlar uzun süre bekledi (DHA)

Avcılar, Şükrübey metrobüs durağında arızalanan araç nedeniyle seferlerde durdu. İşlerine gitmek için metrobüs durağına gelenler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Arızalanan metrobüs çekiciyle kaldırılırken iki yönde de oluşan yoğunluk bir süre daha devam etti.

