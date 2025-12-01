İstanbul'da metrobüs arızası: Uzun kuyruklar oluştu
İstanbul'da Avcılar Şükrübey durağında bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferler dururken, duraklarda yoğunluk oluştu. İşine gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre beklerken, arızalı araç çekiciyle kaldırıldı.
Avcılar'da metrobüs arızalandı.
Yolda kalan araç nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.
