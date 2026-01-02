Yaşam

Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Kars'ta iki gündür etkili olan kar yağışı birçok ilçeye ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Bölgede görülen yoğun tipi ve yağış nedeniyle bazı yollar tüm araçların geçişine kapatıldı.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars'ı Susuz, Arpaçay ve Akyaka ilçeleri ile Ardahan ve Gürcistan'a bağlayan çevre yolu tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kars'ın çıkış noktasında polis ekipleri şerit çekerek yolu ulaşıma kapattı. "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" tabelasını yola koyan ekipler, yolu kullanacak sürücüleri geri gönderdi.

Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede karla mücadele ekipleri güçlükle çalışmalarını yürütüyor.

