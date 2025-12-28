Haberler

Kars'ta ulaşıma kar engeli! 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle 41 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 02:14

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 15, Digor'da 6, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta ise 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

