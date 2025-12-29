Yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti! Bolu'da Gerede-Karabük kara yolu kapandı

Giriş Tarihi: 29.12.2025 22:05

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede-Karabük kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, D-750 kara yolu Yeniçağa-Mengen-Zonguldak istikametinde ise saat 02.00'ye kadar ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan aşırı kar yağışı nedeniyle saat 17.00 itibarıyla Gerede-Karabük kara yolunun Gerede-İsmetpaşa kesiminde meydana gelen trafik kazası ile hava ve yol koşullarına uygun lastik kullanmayan bazı araçların yolda kalması nedeniyle güzergahın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.