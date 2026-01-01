Haberler

Hakkari'de 7 aylık bebek için çığlar aşıldı

Karayolları 114. Şube Şefliği ve sağlık ekipleri, aniden rahatsızlanan 7 aylık bebeğe lapa lapa kar yağışı altında çığları aşarak ulaştı.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 14:46

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Taşbaşı köyünde aniden rahatsızlanan 7 aylık Asya Nisa Taşçı için Karayolları ekipleri seferber oldu. Hakkari-Çukurca kara yoluna birçok noktada inen çığları temizleyerek yola devam eden iş makinelerini ambulans da arkadan takip etti. Yapılan bir saatlik çalışmanın ardından açılan yoldan hastaya ulaşıldı.



Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 7 aylık bebekte ateş ve kusma bulunduğu belirtildi. Bebek, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.,

