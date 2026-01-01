Hakkari’de çığ felaketi: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeki bir taksi, yoğun kar yağışı nedeniyle düşen çığın altında kaldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, zamanla yarışarak başlattıkları çalışmalar sonucunda çığ altında mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.
İlçenin Şaptan Geçidi yakınında seyir halinde olan taksi, yoğun kar nedeniyle düşen çığın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Kar yığının altındaki takside bulunan 3 kişiyi çıkaran ekipler, aracı güvenli bölgeye götürdü.
Araçtakilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.