Uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İşte isim isim tam liste...

Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:43

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan model Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler ve Ahmet Çalışkan'ın da aralarında olduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

GÖZALTINA ALINAN 17 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İfade alma işlemlerine birazdan başlanacak.

