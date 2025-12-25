Haberler

Hatay'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Araçlar hurdaya döndü

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki bir otomobil karşı yönden gelen bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan 71 ADT plakalı otomobil, karşıdan gelen 31 AYP 728 plakalı otomobille çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

