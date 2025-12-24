Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın! Yatakhane alevlere teslim oldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Yangın, akşam saatlerinde Samandağ ilçesi bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.