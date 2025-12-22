Yaşam

Banka önünde pusu kurdular! Çanta sahibi kurşun yağdırdı

Başakşehir’de bir bankadan yüklü miktarda para çeken kişinin peşine düşen 2 şüpheli para dolu çantaya hamle edince hiç beklemedikleri bir karşılık aldı. Şüpheliler, yanında bulundurduğu silahla havaya ateş açan çanta sahibinden kaçtı. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken silah sahibi ve 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Banka önünde pusu kurdular! Çanta sahibi kurşun yağdırdı

Olay, saat 14.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre; bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişinin önünü kesen 2 şüpheli, silah göstererek çantasını gasbetmek istedi.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

ÇANTA SAHİBİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Şüphelilerden biri, direnen çanta sahibini korkutmak amacıyla havaya ateş açtı. Bunun üzerine yanındaki silahı çıkaran çanta sahibi de havaya 2 el ateş ederek karşılık verdi. Yaşananlar sonrası şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Bankaya para çekmeye gelen bir kişi, olay anına ilişkin yaşadıklarını anlattı:

"Bankaya para çekmeye gelmiştik. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin geldiğini gördük. Parayı çeken kişi aracına bindiği sırada soyguncular ateş açmış"

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayda kullanılan silah ile tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde F.P.'nin şüpheli A.Ö. ve T.T. tarafından silah zoruyla ekiplere yanlış beyan verilmesi konusunda zorlandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.P. serbest bırakılırken, şüpheliler A.Ö. ve T.T.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN