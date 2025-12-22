Banka önünde pusu kurdular! Çanta sahibi kurşun yağdırdı
Başakşehir’de bir bankadan yüklü miktarda para çeken kişinin peşine düşen 2 şüpheli para dolu çantaya hamle edince hiç beklemedikleri bir karşılık aldı. Şüpheliler, yanında bulundurduğu silahla havaya ateş açan çanta sahibinden kaçtı. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken silah sahibi ve 2 şüpheliyi gözaltına alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre; bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişinin önünü kesen 2 şüpheli, silah göstererek çantasını gasbetmek istedi.
ÇANTA SAHİBİ HAVAYA ATEŞ AÇTI
Şüphelilerden biri, direnen çanta sahibini korkutmak amacıyla havaya ateş açtı. Bunun üzerine yanındaki silahı çıkaran çanta sahibi de havaya 2 el ateş ederek karşılık verdi. Yaşananlar sonrası şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI
Bankaya para çekmeye gelen bir kişi, olay anına ilişkin yaşadıklarını anlattı:
"Bankaya para çekmeye gelmiştik. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin geldiğini gördük. Parayı çeken kişi aracına bindiği sırada soyguncular ateş açmış"