Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi'nde A.D. idaresindeki 50 NC 135 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 12 AJ 101 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Boğazova Caddesi'nde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.